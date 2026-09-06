Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против шестой ракетки мира и чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой из Чехии. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Хелиоваара / Паттен – Арнальди / Штруфф. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в 1/4 финала поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Тейлор Таунсенд.

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