Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026
6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В четвертом раунде украинка сыграет против шестой ракетки мира и чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой из Чехии. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Хелиоваара / Паттен – Арнальди / Штруфф. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.
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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.
Победительница поединка в 1/4 финала поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Тейлор Таунсенд.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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