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  4. Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
06 сентября 2026, 17:39 |
733
0

Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026

06 сентября 2026, 17:39 |
733
0
Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против шестой ракетки мира и чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой из Чехии. Поединок состоится вторым запуском на Louis Armstrong Stadium после игры Хелиоваара / Паттен – Арнальди / Штруфф. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в 1/4 финала поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Тейлор Таунсенд.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала US Open
Марта Костюк Линда Носкова смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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