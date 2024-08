Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 28) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла Коко Гофф (США, WTA 3) за 2 часа.

US Open 2024. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [27] – Коко Гофф (США) [3] – 6:3, 3:6, 3:6

Интересно, что Гофф могла завершить противостояние на один гейм раньше, но не сумела реализовать 3 матчбола подряд.

Это была третья встреча соперниц. Гофф выиграла 2-й очный поединок.

Далее Коко сыграет против победительницы противостояния Марта Костюк – Эмма Наварро. Отметим, что американка в прошлом году взяла трофей на этих кортах.

Элина в восьмой раз в своей карьере сыграла в 3-м раунде американского мейджора. На счету Свитолиной 4 выхода во вторую неделю US Open.

Свитолина на USO 2024 успела обыграть Марию Лурдес Карле и Ангелину Калинину.

