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US Open
29 августа 2024, 03:53 | Обновлено 29 августа 2024, 04:10
586
1

Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open

Элина уверенно обыграла Ангелину в двух сетах

29 августа 2024, 03:53 | Обновлено 29 августа 2024, 04:10
586
1
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 27-я сеяная переиграла еще одну украинку Ангелину Калинину (№55 WTA).

US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:1, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, пока что побеждала только Свитолина. Лучшее достижение Элины на американском мэйджоре – полуфинал в 2019-м.

Свитолина сыграла четвертый матч против соотечественниц на турнирах Grand Slam и все выиграла (один в квалификации и три в основе). Еще на один поединок не вышла Катерина Байндл.

В следующем раунде Элина сразится против действующей чемпионки Коко Гофф (№3 WTA).

Ранее в 1/16 финала пробилась Марта Костюк. Еще одно украинское противостояние возможно в четвертом раунде.

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Элина Свитолина Ангелина Калинина US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
Еліну з упевненою перемогою!  Я не знаю, хто до матчу в цьому сумнівався.Тільки лише здоров'я Елі могло перешкодити цьому.
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