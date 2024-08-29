Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 27-я сеяная переиграла еще одну украинку Ангелину Калинину (№55 WTA).

US Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:1, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, пока что побеждала только Свитолина. Лучшее достижение Элины на американском мэйджоре – полуфинал в 2019-м.

Свитолина сыграла четвертый матч против соотечественниц на турнирах Grand Slam и все выиграла (один в квалификации и три в основе). Еще на один поединок не вышла Катерина Байндл.

В следующем раунде Элина сразится против действующей чемпионки Коко Гофф (№3 WTA).

Ранее в 1/16 финала пробилась Марта Костюк. Еще одно украинское противостояние возможно в четвертом раунде.