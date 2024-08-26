Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 28) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/64 финала украинка в трех сетах одолела представительниц Аргентины Марию Лурдес Карле (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2024. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [27] – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Свитолина трижды брала медицинский тайм-аут. Врач накладывал дополнительные тейпы на правую ногу украинки. О проблемы с правой ногой Элины известно уже давно.

Во 2-м раунде американского мейджора Элина может сыграть против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой, если та справится с Осеан Доден в стартовом матче.





