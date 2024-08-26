Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Элина одолела Марию Лурдес Карле в 1-м раунде американского мейджора в трех сетах
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 28) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024.
В 1/64 финала украинка в трех сетах одолела представительниц Аргентины Марию Лурдес Карле (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.
US Open 2024. 1/64 финала
Элина Свитолина (Украина) [27] – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 3:6, 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Свитолина трижды брала медицинский тайм-аут. Врач накладывал дополнительные тейпы на правую ногу украинки. О проблемы с правой ногой Элины известно уже давно.
Во 2-м раунде американского мейджора Элина может сыграть против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой, если та справится с Осеан Доден в стартовом матче.
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