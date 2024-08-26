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  4. Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
US Open
26 августа 2024, 20:30 | Обновлено 26 августа 2024, 20:36
3390
7

Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open

Элина одолела Марию Лурдес Карле в 1-м раунде американского мейджора в трех сетах

26 августа 2024, 20:30 | Обновлено 26 августа 2024, 20:36
3390
7
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 28) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/64 финала украинка в трех сетах одолела представительниц Аргентины Марию Лурдес Карле (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2024. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [27] – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Свитолина трижды брала медицинский тайм-аут. Врач накладывал дополнительные тейпы на правую ногу украинки. О проблемы с правой ногой Элины известно уже давно.

Во 2-м раунде американского мейджора Элина может сыграть против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой, если та справится с Осеан Доден в стартовом матче.



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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрій Заліщук
Перемога це добре, але якось позитиву від цього мало, дуже тяжка гра+права нога, головне це здоров'я, тримайся, Елю! Ти всеодно №1
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+6
C.Пеклов
Важка перемога.Насилу дотиснула зовсім нетопову суперницю..Бажаю Еліні відновитися і знов заграти в повну силу.
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+3
introvert
Півтора десятка років спостерігаю за Еліною - але так і не зміг звикнути до того, що вона виробляє біля сітки. Іноді здається, все, розіграш в кишені, ну нереально ж програти такий м`яч... але Еліна завжди знаходить спосіб.
Вважаю, це вина Монфіса) За стільки років разом міг би свою другу половину і підучити.
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+3
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aleks8-48
Перемогти на одній нозі такого живчика треба мати не аби яку силу волі. Як же можна не пишатись такою жінкою!?
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+1
Vlad Holl
Проблеми з правою півкулею. Цей сезон явно не в позитив , але кращих у нас немає.
Ответить
0
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