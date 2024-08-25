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US Open
25 августа 2024, 17:23 | Обновлено 25 августа 2024, 17:24
294
0

Ангелина Калинина – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

25 августа 2024, 17:23 | Обновлено 25 августа 2024, 17:24
294
0
Ангелина Калинина – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина 

26 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№55 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против француженки Осеан Доден (№86 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Умбер – Монтейру. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Элины Свитолиной (№28 WTA) или Марии Лурдес Карле (№83 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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