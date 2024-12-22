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  4. Без Зинченко. Милевский назвал 3 лучших украинских легионеров
Англия
22 декабря 2024, 13:16 |
615
0

Без Зинченко. Милевский назвал 3 лучших украинских легионеров

Артем нашел место в своем списке двоим воспитанникам «Динамо»

22 декабря 2024, 13:16 |
615
0
Без Зинченко. Милевский назвал 3 лучших украинских легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучших украинских легионеров. В топ-3 Артема попали Илья Забарный, выступающий за «Борнмут», Анатолий Трубин из «Бенфики» и Виталий Миколенко из «Эвертона».

  1. Илья Забарный («Борнмут»)
  2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
  3. Виталий Миколенко (Эвертон).

Ранее своим списком удивил главный тренер «Металлиста 1925», Патрик ван Леувен, отдавший первое место в рейтинге форварда из Чемпионшипа.

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Анатолий Трубин Илья Забарный Артем Милевский Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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