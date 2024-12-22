Без Зинченко. Милевский назвал 3 лучших украинских легионеров

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучших украинских легионеров. В топ-3 Артема попали Илья Забарный, выступающий за «Борнмут», Анатолий Трубин из «Бенфики» и Виталий Миколенко из «Эвертона».

Илья Забарный («Борнмут») Анатолий Трубин («Бенфика») Виталий Миколенко (Эвертон).

Ранее своим списком удивил главный тренер «Металлиста 1925», Патрик ван Леувен, отдавший первое место в рейтинге форварда из Чемпионшипа.