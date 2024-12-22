Англия22 декабря 2024, 13:16 |
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Без Зинченко. Милевский назвал 3 лучших украинских легионеров
Артем нашел место в своем списке двоим воспитанникам «Динамо»
22 декабря 2024, 13:16 |
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Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучших украинских легионеров. В топ-3 Артема попали Илья Забарный, выступающий за «Борнмут», Анатолий Трубин из «Бенфики» и Виталий Миколенко из «Эвертона».
- Илья Забарный («Борнмут»)
- Анатолий Трубин («Бенфика»)
- Виталий Миколенко (Эвертон).
Ранее своим списком удивил главный тренер «Металлиста 1925», Патрик ван Леувен, отдавший первое место в рейтинге форварда из Чемпионшипа.
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