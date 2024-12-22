Без Довбика и Лунина. Кварцяный назвал 3 лучших украинских легионеров

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный определил тройку лучших украинских футболистов за рубежом в 2024 году:

1. Илья Забарный («Борнмут», Англия)

2. Михаил Мудрик («Челси», Англия)

3. Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия)

Интересно, что в топ-3 Виталий Кварцяного не попал лучший бомбардир чемпионата Испании 2023/24 Артем Довбик и победитель Лиги чемпионов 2023/24 Андрей Лунин.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.