Без Довбика и Лунина. Кварцяный назвал 3 лучших украинских легионеров
Известный украинский тренер отметил Илью Забарного
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный определил тройку лучших украинских футболистов за рубежом в 2024 году:
- 1. Илья Забарный («Борнмут», Англия)
- 2. Михаил Мудрик («Челси», Англия)
- 3. Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия)
Интересно, что в топ-3 Виталий Кварцяного не попал лучший бомбардир чемпионата Испании 2023/24 Артем Довбик и победитель Лиги чемпионов 2023/24 Андрей Лунин.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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