Определена первая четвертьфиналистка US Open 2024

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса (WTA 29) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В 1/8 финала испанка в двух сетах разгромила Ван Яфань (Китай, WTA 80) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2024. 1/8 финала

Паула Бадоса (Испания) [26] – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Бадоса сравняла счет, 1:1.

Паула стала первой четвертьфиналисткой US Open. Испанка впервые в карьере преодолела четвертый раунд американского мейджора. Далее Бадоса сыграет против победительницы противостояния Эмма Наварро – Коко Гофф.

Для Паулы это второй четвертьфинал на турнирах серии Grand Slam. Ранее она добиралась до этой стадии на Ролан Гаррос 2021.

Paula Badosa is into her second career Grand Slam quarterfinal after Roland-Garros 2021! pic.twitter.com/nXimIcfFsA