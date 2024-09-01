Определена первая четвертьфиналистка US Open 2024

Бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса (WTA 29) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В 1/8 финала испанка в двух сетах разгромила Ван Яфань (Китай, WTA 80) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2024. 1/8 финала

Паула Бадоса (Испания) [26] – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Бадоса сравняла счет, 1:1.

Паула стала первой четвертьфиналисткой US Open. Испанка впервые в карьере преодолела четвертый раунд американского мейджора. Далее Бадоса сыграет против победительницы противостояния Эмма Наварро – Коко Гофф.

Для Паулы это второй четвертьфинал на турнирах серии Grand Slam. Ранее она добиралась до этой стадии на Ролан Гаррос 2021.