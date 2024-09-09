Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом

Французский «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус» интересуются египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист рассматривает вариант с уходом из клуба, и журналисты интернет-портала уже окрестили эти действия как предательство «Ливерпуля».

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 3 матча в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Напомним, контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, но ранее сообщалось, что клуб попытается продлить это соглашение.