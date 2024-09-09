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  4. Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом
Англия
09 сентября 2024, 11:12 |
668
0

Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом

На египтянина претендуют «ПСЖ» и «Ювентус»

09 сентября 2024, 11:12 |
668
0
Измена Ливерпуля. Два европейских гранда интересуются Салахом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Французский «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус» интересуются египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист рассматривает вариант с уходом из клуба, и журналисты интернет-портала уже окрестили эти действия как предательство «Ливерпуля».

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 3 матча в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Напомним, контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, но ранее сообщалось, что клуб попытается продлить это соглашение.

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Мохамед Салах Ливерпуль ПСЖ Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: El Nacional
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