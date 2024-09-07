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Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
1965
1

«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем

Украинский боксер воплотил свою давнюю мечту

07 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
1965
1
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик рассказал, почему решил подписать контракт с футбольным клубом «Полесье», который играет в Украинской Премьер-лиге.

«Это было воплощение моей мечты. Это не из-за денег, я сейчас независим от них. У меня нет никаких спонсорских контрактов. У меня была мечта сыграть в УПЛ, а «Полесье» и их президент осуществили ее», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

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Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Serhii P.
Усик і не грав в УПЛ. Вийшов на кілька хвилин у в товариському матчі "Полісся" в лютому 2023 році.
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