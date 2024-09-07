«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
Украинский боксер воплотил свою давнюю мечту
Чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик рассказал, почему решил подписать контракт с футбольным клубом «Полесье», который играет в Украинской Премьер-лиге.
«Это было воплощение моей мечты. Это не из-за денег, я сейчас независим от них. У меня нет никаких спонсорских контрактов. У меня была мечта сыграть в УПЛ, а «Полесье» и их президент осуществили ее», – сказал Усик.
Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.
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