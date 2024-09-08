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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 23:56 |
581
8

Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?

Семь арендованных игроков у «горняков» наталкивают болельщиков на аналогии с экс-командой Бабича

08 сентября 2024, 23:56 |
581
8
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
ФК Черноморец

На протяжении нескольких последних сезонов до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны отечественные болельщики, которые готовы мыслить объективно и умеют принимать здравые аргументы со стороны, сходились в одном – некогда весьма интересный и самобытный футбольный клуб «Мариуполь», в котором буквально души не чаял покойный Владимир Бойко, превратился в очевидный придаток «Шахтера» или как это принято называть футбольной терминологией – фарм-клуб.

«Горняки» предпочитали массово отправлять на берега Азова своих талантливых исполнителей из академии, которым на тот момент были не готовы доверять в первой команде, но все еще имели надежды на их светлое будущее. В конечном итоге «обкатку» в «Мариуполе» прошло несколько нынешних железно основных исполнителей «Шахтера», таких как Артем Бондаренко, Александр Зубков, Даниил Сикан…

Что правда, де-юре и де-факто в руководстве «Шахтера» и «Мариуполя» никто и никогда не характеризовал отношения этих субъектов футбольного хозяйствования так, что один из них можно было бы назвать фарм-клубом. Там предпочитали просто делать вид, что все вполне естественно, или, в крайнем случае, апеллировать к нормам закона – мол, если это прямо не запрещено и мы ничего не нарушаем, то чего же вы от нас тогда хотите и о каких моральных, спортивных и прочих принципах глаголете?

После 24 февраля 2022 года на несколько месяцев Украине было совсем не до футбола. Когда же «игра № 1» вернулась на стадионы, выяснилось, что ряд клубов не готов продолжать функционирование. Среди них оказался и «Мариуполь», вследствие чего «Шахтер» лишился интересной и эффективной площадки, где удавалось успешно «обкатывать» молодежь. Хотя поначалу для «горняков» это не была ключевая проблема, они решали куда более глобальные вопросы…

Уже летом минувшего года стало понятно, что «Шахтер» в той или иной степени свыкся с военными реалиями, наладил относительно стабильное функционирование всех процессов, и вновь «горнякам» потребовалось искать клубы, куда можно было бы отправлять набираться опыта своих талантливых «академиков». Однако варианта с «централизованным» маршрутом не существовало: кого-то отпустили в аренду в «Карпаты», кого-то – в «Металлист 1925», кого-то – в другие коллективы.

Вернуться к тому, что было у «Шахтера» при сотрудничестве с «Мариуполем» де-факто донецкому клубу удалось только в трансферное окно лета-2024. Только вот на месте приазовцев оказался другой клуб – «Черноморец». Одесситы, пережившие серьезную кадровую пертурбацию в первой команде, начавшуюся с ухода Романа Григорчука с должности главного тренера, оказались идеальной площадкой, куда «Шахтер» смог отдать сразу нескольких своих игроков.

ФК Черноморец. Иван Петряк

В частности, этим летом из «Шахтера» в «Черноморец» перебралось сразу семь футболистов со статусом арендованных. Это, прежде всего, 30-летний Иван Петряк, который оказался ненужным «горнякам» и, в отличие от Зубкова, не сумел использовать второй шанс по интеграции в первую команду донецкого клуба, а также 20-летние Кирилл Сигеев, Лука Лацабидзе, Роман Савченко, Даниил Удод, Михаил Хромей и 19-летний Евгений Янович. Благодаря такому солидному «кадровому десанту» «Шахтер» без проблем летом этого года стал главным «донором» и «поставщиком» футболистов для первой команды «Черноморца».

Важно отмечать и то, что главным тренером «моряков» вновь стал Александр Бабич, который уже работал в одесском клубе на различных должностях с 2012 по 2017 годы, в том числе и выполняя функции наставника первой команды. Для руководства «Шахтера» Бабич же хорошо знаком, как человек, сумевший помочь в «Мариуполе» реализовать свой потенциал целому ряду молодых исполнителей, игравших за приазовцев тогда на правах аренды. Иными словами, отпускать своих нынешних талантливых «академиков» в Одессу «под крыло» Бабичу в «Шахтере» совершенно не боялись.

Внимательный и пристально следящий за футбольными делами читатель сейчас может спросит: «А как же «Шахтеру» удалось отдать, а «Черноморцу» взять в аренду такое количество игроков, если ранее ФИФА вводила лимит на число арендованных исполнителей?»

Действительно, еще в январе 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала изменения, которые вносятся в институт аренды. В частности, в сезоне-2022/23 одному клубу разрешалось арендовать/отпускать в аренду не более 8 футболистов. В сезоне-2023/24 эта цифра снижалась до отметки в 7 игроков, а начиная с сезона-2024/25 речь могла идти о постоянном показателе лишь в 6 арендованных/отданных в аренду футболистов-профессионалов.

Как видим, в случае с «Черноморцем» и его арендованными у «Шахтера» игроками речь идет о семи футболистах. Однако никакого нарушения со стороны «моряков» и «горняков» нет, так как упомянутые выше арендные лимиты, установленные ФИФА, не распространяются на игроков в возрасте до 21 года, а также игроков, являющихся воспитанниками клуба.

Иными словами, арендные лимиты ФИФА – это попытка в какой-то степени ограничить степень трансферного влияния богатых клубов на футбольный рынок, в том числе и молодых исполнителей. Чтобы как-то искоренить практику, когда условные «Манчестер Юнайтед» или «Реал» скупали по всему миру огромное количество игроков, а затем отдавали их в аренду в другие клубы, дожидаясь, из кого все-таки будет толк, тем самым серьезно влияя на всю футбольную экосистему, ФИФА и придумала эти правила. Но они ни в коей степени не были направлены на систему арендных соглашений, когда клуб отпускает набираться опыта в другую команду своих молодых воспитанников, а это именно то, что было налажено за несколько сезонов во взаимоотношениях «Шахтера» и «Мариуполя».

Другой вопрос, что подобная практика в «Черноморце» не так давно уже была апробирована и показала неудовлетворительные результаты. В сезоне-2021/22 «моряки» назначили главным тренером Юрия Мороза – экс-наставника «Динамо» U-19. Вслед за специалистом в Одессу подтянулся внушительный «десант» из Киева в виде 14 арендованных исполнителей, в том числе и нынешние игроки первой команды «бело-синих» Владислав Ванат и Кристиан Биловар. Эксперимент с Морозом и молодыми «динамовцами» оказался провальным – «Черноморец» ушел на зимнюю паузу лишь 13-м, тренер был отправлен в отставку, а само первенство по итогу так и не было доиграно. Из-за войны…

Зачем же сейчас «Черноморец» возвращается к де-факто такому же эксперименту, только теперь с воспитанниками «Шахтера» в статусе арендованных? Прежде всего, стоит вспоминать о проблемах управления, которые присутствуют в клубе в последние годы и связаны с проблемами с законом у фактических владельцев «моряков». Они во многом являются тем «истоком», с которого берут начало все остальные неурядицы нынешнего «Черноморца»: финансовые, организационные, материально-технические и т.д.

Все это в комплексе привело к уходу Романа Григорчука с поста главного тренера, а также к радикальным изменениям в первой команде нынешним летом. Если раньше наиболее преданные болельщики «Черноморца» надеялись, что пройдет еще немного времени, ситуация хоть чуть-чуть, но улучшится и их любимцы опять смогут претендовать на зону еврокубков, то сейчас… Очевидно, таких надежд нету даже у самых рьяных оптимистов. В нынешней ситуации задача у команды одна – остаться в Премьер-лиге.

Для ее реализации вполне достаточно того, чего имеет нынешний «Черноморец». И арендованные у «Шахтера» футболисты, часть из которых уже имеет хороший бекграунд в УПЛ (Савченко, Сигеев, отчасти Удод), а другие очень неплохо проявили себя на молодежном уровне (Янович, Лацабидзе), способны помочь именно выполнить задачу-минимум. Это не история про структурное развитие какой-либо клубной концепции, про реализацию долгосрочных или среднесрочных планов. Это о том, как выжить здесь и сейчас. Поэтому даже такому исторически значимому по украинским меркам футбольному проекту как «Черноморец» приходится идти на фактически статус фарм-клуба для «Шахтера».

Что выйдет из всей этой истории? Посмотрим и оценим уже в конце сезона. Пока ее можно оценивать как «win-win» с поправкой на исключительно сложное положение «моряков», а также их стремление найти для себя хоть какое-то рабочее решение вопроса по сохранению прописки в элите. Если это удастся, то Одесса в очередной раз сможет похвалить себя за проницательность. Но даже в этом случае увлекаться «арендной иглой» вряд ли стоит. До хорошего она, особенно клуб с историей и амбициями, точно не доведет…

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статьи эксклюзив Черноморец Одесса Шахтер Донецк Кирилл Сигеев Лука Лацабидзе Роман Савченко Даниил Удод Михаил Хромей Иван Петряк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 8
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SportsMan
Ранее Мариуполь небезосновательно назывался Арендуполь, а во времена, когда он ещё был Ильичевцем - Арендовец. Теперь последнее переходит по наследству Черноморцу.
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+2
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Vovan78
Це повна срака! 
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0
дыряво с пердя 🤣
Сколько там с дыр очки у зорячки 
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-1
дыряво с пердя 🤣
12 игроков с дыр очки были у юрки мороза в Черноморце, ну это другое
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-2
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