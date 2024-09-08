Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным

Национальная сборная Украины слишком долго ждала назначения на пост наставника Сергея Реброва. Да и сам Сергей Ребров слишком долго ждал назначения на пост рулевого главной команды страны. Этот союз считался у нас практически идеальным. Ребров – второй после Шевченко тренер, которого так хотела видеть вся страна у руля национальной команды.

И когда Сергей Станиславович наконец-то возглавил сборную Украины, практически вся наша страна вздохнула с облегчением: наконец-то сборная Украины получила тренера, Настоящего тренера, а не памятник или физрука.

Однако с тех пор прошло чуть больше года, и почти вся наша страна в недоумении. Она (то есть, все мы) не может понять, почему же у такого классного тренера практически ничего не получается на новом рабочем месте.

В отборе на Евро-2024 Сергей Ребров поставил вменяемую игру своей команде в играх против топовых Англии и Италии, однако в матчах против посредственных команд (и в отборе, и в плей-офф к ЧЕ-2024) сборная Украины выглядела неубедительно, бледно и разрозненно. И, как правило, проваливала первые таймы. Но затем героически вырывала нужный результат после перерыва.

Ну и пускай, думала тогда наша страна. Пускай не мытьем, так катаньем, но команда Реброва умеет добывать свое.

Евро-2024 нашу страну опустил на землю. Точнее, мы оказались там, где и были всегда. И Сергей Ребров оказался по факту у разбитого корыта. Можно сколько угодно разглагольствовать об уникальности ситуации в той нашей группе, когда все команды набрали одинаковое количество очков, но ведь никто из нашей группы, кроме нас, так не проигрывал, как мы влетели Румынии.

После дебютного матча на Евро-2024 вся наша страна записала в главные негодяи Андрея Лунина. Было за что. За широкой спиной кипера «Реала» спрятался главный тренер сборной Украины. Матч против Словакии снова возродил веру страны в Реброва, а игра против Бельгии в первую очередь дала повод метнуть камень в огород «заговорщиков» из параллельного поединка.

Несмотря на противоречивую тренерскую работу на Евро-2024, Ребров продолжил возглавлять главную команду страны. И дело не только в исполкоме УАФ и Андрее Шевченко, безоговорочно поддержавших наставника. Футбольная страна, может, уже не так единогласно и не так рьяно, как год назад, но тоже «пролонгировала» кредит доверия Сергею Станиславовичу.

Новый сезон, новый игровой цикл, новый отборочный турнир. Сергей Ребров уже набил руку, уже преодолел болезнь роста, уже наделал ошибок. Дальше будет только лучше. Примерно так думала страна. И я в том числе.

Хотя меня очень покоробил выбор Сергея Станиславовича на стартовые матчи Лиги наций. Я лишь повторю свою мысль, что Ребров выбирал кандидатов на матчи против Албании и Чехии либо по старым заслугам, либо по блату, либо находясь где-то на другой планете.

В то же время я утверждал о том, что теперь эти товарищи, которые получили вызов на дебютные матчи сборной Украины нового сезона, должны грызть землю, чтобы, с одной стороны, хоть как-то позволить нам (да и себе) забыть о провале на Евро-2024, а с другой – отблагодарить своего тренера за доверие.

***

То, что получилось по факту, уже не лезет ни в какие ворота. Игроки, выставленные Сергеем Ребровым на игру против Албании, оказались полными импотентами. Сергей Ребров, продолживший работать с главной командой страны, в конкретном поединке оказался полным недоразумением.

В итоге все было само по себе. Футболисты в желтых футболках словно всем своим видом пытались выпрыгнуть из этих футболок и продемонстрировать всей стране, что, дескать, мы понятия не имеем, что мы здесь делаем, и для чего нас собрали.

В то же время тренер этих товарищей в желтых футболках на своем мостике уныло разводил руками, вопрошая то ли к вечности, то ли к самому себе, дескать, за что мне все это, и пытаясь как можно быстрее ускорить финал затянувшегося закономерного безобразия.

Так эти независимые две части, которые по идеи должны были стать единым целым, и барражировали по ходу всего поединка. Ни футболисты не знали, что делать, ни тренер не ведал.

После матча Ребров сетовал на ошибки. На детские ошибки своих подопечных. Его футболисты (Миколенко, Яремчук, Конопля) после игры тоже сетовали на ошибки. На свои ошибки, искренне не понимая, почему так, и почему ничего не получается.

Это уже замкнутый круг. И изменить этот замкнутый, не побоюсь этого слова порочный круг передислокацией одних лишь «кроватей» уже не получится. Нужны более кардинальные меры. И более кардинальные выводы. Благо, время для этих выводов и решений пока еще есть.

Но отнюдь не факт, что кто-то, в частности, Сергей Ребров, напрашивающиеся выводы будет делать. Я теперь уже и сомневаюсь, способен ли он на такое.

Хотя… Степаненко и Сидорчука он так и не «бросил в бой», наверное, понимая, что может быть еще хуже. Значит, еще может отделять зерна от плевел…

И еще одно. Перед игрой с Албанией Сергей Ребров говорил очень правильные вещи о ситуации в нашей стране. В частности, о потерпевших и погибших после подлого кацапского удара по Полтаве. Сергей Станиславович заявил тогда, что «все футболисты сейчас будут играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива».

На мой взгляд, все футболисты Реброва играли с такими эмоциями в игре против Албании, чтобы показать, что Украины нет.

К счастью, нашу страну олицетворяют отнюдь не футболисты. И защищают ее отнюдь не футболисты. А настоящие герои.