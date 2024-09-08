Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров раскритиковал оборону команды из-за пропущенного второго мяча:

– Что вы пытались донести до игроков в перерыве? Оцените их действия после ваших наставлений.

– Мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут второго тайма мы доминировали, создавали моменты, забили гол. Но, как я говорил, футбол – не только атака, но и оборона. Наш второй пропущенный мяч… Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться. Мы прибавили в начале второго тайма, забили гол, но надо играть 90 минут, – сказал Ребров на пресс-конференции.

ГОЛ! 1:2. Ясир Асани, 66 мин