Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Главный тренер не понимает, как так можно обороняться
7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров раскритиковал оборону команды из-за пропущенного второго мяча:
– Что вы пытались донести до игроков в перерыве? Оцените их действия после ваших наставлений.
– Мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут второго тайма мы доминировали, создавали моменты, забили гол. Но, как я говорил, футбол – не только атака, но и оборона. Наш второй пропущенный мяч… Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться. Мы прибавили в начале второго тайма, забили гол, но надо играть 90 минут, – сказал Ребров на пресс-конференции.
ГОЛ! 1:2. Ясир Асани, 66 мин
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