Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Лига наций
08 сентября 2024, 01:34 |
505
1

Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией

Главный тренер не понимает, как так можно обороняться

08 сентября 2024, 01:34 |
505
1
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров раскритиковал оборону команды из-за пропущенного второго мяча:

– Что вы пытались донести до игроков в перерыве? Оцените их действия после ваших наставлений.

– Мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут второго тайма мы доминировали, создавали моменты, забили гол. Но, как я говорил, футбол – не только атака, но и оборона. Наш второй пропущенный мяч… Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться. Мы прибавили в начале второго тайма, забили гол, но надо играть 90 минут, – сказал Ребров на пресс-конференции.

ГОЛ! 1:2. Ясир Асани, 66 мин

По теме:
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Футбол | 07 сентября 2024, 19:26 6
Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»

Максим Шацких поделился мыслями о матче Украина – Албания

ВИДЕО. Албания вышла вперед после красивой комбинации
Футбол | 07 сентября 2024, 23:23 0
ВИДЕО. Албания вышла вперед после красивой комбинации
ВИДЕО. Албания вышла вперед после красивой комбинации

Ясир Асани отличился на 66-й минуте матча Лиги наций

Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07.09.2024, 08:57
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07.09.2024, 09:52
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
"Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться."
Не говори, тормоз какой-то им ставил игру в обороне.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 55
Футбол
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 6
Футбол
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
Превзошел Федерера. Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре
07.09.2024, 08:39 1
Теннис
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем