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  4. Не Ла Лига. Лунин определил, в какой лиге будет играть после ухода из Реала
Испания
09 сентября 2024, 10:23 |
2425
3

Не Ла Лига. Лунин определил, в какой лиге будет играть после ухода из Реала

Украинец хочет перейти в АПЛ

09 сентября 2024, 10:23 |
2425
3
Не Ла Лига. Лунин определил, в какой лиге будет играть после ухода из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации портала Bernabeu Digital, Лунин не будет подписывать новый контракт и покинет Мадрид в статусе свободного агента летом 2025 года. Приоритет для украинца – переход в английский чемпионат. Лунин в первую очередь будет рассматривать предложения из АПЛ.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

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Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Bernabéu Digital
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Sudyadred
Папа и жена говорят,  что Андрюша лучший,  а оно в это верит, пожалейте дурака, не расстраивайте !
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-1
Gargantua81
не хочу быть столбовою дворянкой, хочу быть вольною царицей
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-2
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