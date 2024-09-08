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  4. ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
US Open
08 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:43
1060
0

ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open

Джессика Пегула уступила в матче за титул Арине Соболенко

08 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:43
1060
0
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

7 сентября состоялся финал Открытго чемпионата США по теннису.

В матче за титул шестая сеяна американка Джессика Пегула проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко (5:7, 5:7).

Для Пегулы это был первый финал турниров Grand Slam в карьере.

В сети шутят, что Джессика стала первой дочерью миллиардера, которая проиграла в финале мейджора.

Отметим, что состояние ее отца, американского бизнесмена Терри Пегулы, оценивается в 7,7 миллиарда долларов.

За свою профессиональную карьеру 30-летняя Джессика Пегула заработала $14,304,673 призовых. Еще $1,8 млн она получит за выход в финал US Open 2024.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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