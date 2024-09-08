ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
Джессика Пегула уступила в матче за титул Арине Соболенко
7 сентября состоялся финал Открытго чемпионата США по теннису.
В матче за титул шестая сеяна американка Джессика Пегула проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко (5:7, 5:7).
Для Пегулы это был первый финал турниров Grand Slam в карьере.
В сети шутят, что Джессика стала первой дочерью миллиардера, которая проиграла в финале мейджора.
Отметим, что состояние ее отца, американского бизнесмена Терри Пегулы, оценивается в 7,7 миллиарда долларов.
За свою профессиональную карьеру 30-летняя Джессика Пегула заработала $14,304,673 призовых. Еще $1,8 млн она получит за выход в финал US Open 2024.
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