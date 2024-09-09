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Лига наций
09 сентября 2024, 12:05 |
1205
2

Известный эксперт назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Албанией

Олег Федорчук отметил игру Ильи Забарного

09 сентября 2024, 12:05 |
1205
2
Известный эксперт назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал лучшего футболиста сборной Украины в этом поединке.

«Я Забарного считаю лучшим игроком сборной Украины в матче с албанцами. Как раз он участвовал в отборе, даже в атаке у него были перспективные моменты во время углового. Это самый стабильный наш игрок в игре против Албании», – сказал Федорчук.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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Gargantua81
да, Илья стабильно показывает класс.
Один в один непроходим как ван Дейк в лучшие годы.
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+3
TarasTaras94
Не безгрішний, і в голі частково винен бо не компенсував простір. Але в цілому дійсно, якщо залишається один в один то нападнику переважно торба, без його просувань та розрізних було в половину менше моментів. Грубих помилок теж не робить
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+2
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