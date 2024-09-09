Известный эксперт назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Албанией

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал лучшего футболиста сборной Украины в этом поединке.

«Я Забарного считаю лучшим игроком сборной Украины в матче с албанцами. Как раз он участвовал в отборе, даже в атаке у него были перспективные моменты во время углового. Это самый стабильный наш игрок в игре против Албании», – сказал Федорчук.