Известный эксперт назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Албанией
Олег Федорчук отметил игру Ильи Забарного
7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.
Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.
Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал лучшего футболиста сборной Украины в этом поединке.
«Я Забарного считаю лучшим игроком сборной Украины в матче с албанцами. Как раз он участвовал в отборе, даже в атаке у него были перспективные моменты во время углового. Это самый стабильный наш игрок в игре против Албании», – сказал Федорчук.
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