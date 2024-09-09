Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Manchester Evening News, Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». В руководстве клуба рассматривают возможность досрочного увольнения Эрика тен Хага. В офисе «дьяволов» все чаще вспоминают о Зидане, а сам француз заинтересован в сотрудничестве с «красными дьяволами».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее Зинедин Зидан прокомментировал переход звездного нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».