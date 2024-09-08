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  4. Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 08 сентября 2024, 19:13
2896
4

Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов

Киевляне уверенно переиграли Полесье Ставки со счетом 8:1

08 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 08 сентября 2024, 19:13
2896
4
Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов
ФК Динамо Киев

8 сентября киевское Динамо провело товарищеский матч против любительской команды Полесье Ставки. Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу бело-синих.

Динамовцы прогнозировано владели инициативой и создали множество голевых моментов. На 14-й минуте после навеса Малыша защитники не позволили Герреро пробить слета, но атака продолжилась, Караваев отбросил на Буяльского, а Виталий мягким навесом «положил» мяч на голову Вивчаренко – фланговому защитнику оставалось не промахнуться с близкого расстояния.

На 22-й минуте счет был удвоен. Герреро классным пасом вывел Вивчаренко один на один с вратарем, и Константин хладнокровно переиграл вратаря, отправив мяч в угол.

На 40-й минуте счет был доведен до разгромного. Буяльский в очередной раз тонкой передачей вывел на ворота партнера, на этот раз Шепелева, и Владимир точным ударом попал в угол.

После перерыва дебютный мяч в динамовской футболке мог забить Герреро, но, выйдя один на один с вратарем, не попал в створ. На 55-й минуте гости размочили счет. После передачи в штрафную нарушил правила Биловар, и нападающий команды из Ставков переиграл Моргуна ударом с 11-метровой отметки.

Но после этого киевляне заиграли более активно в нападении и забили еще 5 голов – дважды отличился Александр Караваев, дважды забил Самба Диалло (в том числе головой после классного паса Караваева) и еще один мяч на счету полузащитника юношеской команды Романа Саленко.

Итак, в итоге 8:1 – более чем уверенная победа «бело-синих».

В составе «Динамо» в спарринге выходили следующие игроки: Моргун, Овчаренко, Себальос, Беловар, Малыш, Михайленко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Дубинчак, Герреро, Диалло, Саленко, Герич.

ФОТО. Дебют Герреро. Динамо разгромило любительское Полесье, отгрузив 8 голов

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Полесье Ставки Динамо Киев товарищеские матчи Эдуардо Герреро Константин Вивчаренко Виталий Буяльский контрольные матчи УПЛ Александр Караваев Самба Диалло Роман Саленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Перець
Чому не  давати більше часу грати Діало ? Герреро без адаптації просто  красавчик
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Diesel
Оце гідний соперник щоб перевірити свої сили перед ЛЕ))
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