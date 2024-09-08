Лига наций08 сентября 2024, 16:08 |
1627
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ВИДЕО. Реакция Реброва на поражение Украины от Албании
Тренер сборной Украины – о матче Лиги наций
08 сентября 2024, 16:08 |
1627
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Вчера, 7 сентября сборная Украины в матче первого тура Лиги наций проиграла Албании со счетом 1:2.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды:
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