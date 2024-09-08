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  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на поражение Украины от Албании
Лига наций
08 сентября 2024, 16:08 |
1627
1

ВИДЕО. Реакция Реброва на поражение Украины от Албании

Тренер сборной Украины – о матче Лиги наций

08 сентября 2024, 16:08 |
1627
1
ВИДЕО. Реакция Реброва на поражение Украины от Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Вчера, 7 сентября сборная Украины в матче первого тура Лиги наций проиграла Албании со счетом 1:2.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды:

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций видео
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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vruthiy-112
Просто набір слів,  Парамон перевернувся.!!! 
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