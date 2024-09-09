Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
Криштиану Роналду принес победу Португалии над Шотландией
Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
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Знаменитый форвард Криштиану Роналду забил гол на 88-й минуте и принес победу Португалии над Шотландией (2:1).
Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.
В Лиге A по 6 очков набрали и турнирные таблицы возглавили: Португалия (группа A1) и Дания (группа A4).
Лига наций. 2-й тур, 8 сентября
🔹 Лига A
19:00. Дания – Сербия – 2:0
Голы: Гренбек, 36, Поульсен, 61
21:45. Португалия – Шотландия – 2:1
Голы: Бруну Фернандеш, 54, Криштиану Роналду, 88 – Скотт Мактоминей, 7
21:45. Хорватия – Польша – 1:0
Гол: Лука Модрич, 52
21:45. Швейцария – Испания – 1:4
Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80
🔹 Лига C
- 16:00. Люксембург – беларусь – 0:1
- 19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0
- 19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0
- 21:45. Швеция – Эстония – 3:0
🔹 Лига D
- 19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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