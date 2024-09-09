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Лига наций
09 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:45
76
0

Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций

Криштиану Роналду принес победу Португалии над Шотландией

09 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:45
76
0
Турнирные таблицы. Кто набрал по 6 очков? Итоги дня Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 8 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

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Знаменитый форвард Криштиану Роналду забил гол на 88-й минуте и принес победу Португалии над Шотландией (2:1).

Хорватия дома обыграла команду Польши (1:0) благодаря голу Луки Модрича на 52-й минуте.

В Лиге A по 6 очков набрали и турнирные таблицы возглавили: Португалия (группа A1) и Дания (группа A4).

Лига наций. 2-й тур, 8 сентября

🔹 Лига A

19:00. Дания – Сербия – 2:0

Голы: Гренбек, 36, Поульсен, 61

21:45. Португалия – Шотландия – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 54, Криштиану Роналду, 88 – Скотт Мактоминей, 7

21:45. Хорватия – Польша – 1:0

Гол: Лука Модрич, 52

21:45. Швейцария – Испания – 1:4

Голы: Амдуни, 41 – Хоселу, 4, Фабиан Руис, 13, 77, Ферран Торрес, 80

🔹 Лига C

  • 16:00. Люксембург – беларусь – 0:1
  • 19:00. Болгария – Северная Ирландия – 1:0
  • 19:00. Словакия – Азербайджан – 2:0
  • 21:45. Швеция – Эстония – 3:0

🔹 Лига D

  • 19:00. Гибралтар – Лихтенштейн – 2:2

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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