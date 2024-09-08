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  4. ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Лига наций
08 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:59
2235
3

ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно

Виктор жестко раскритиковал Мудрика, а также высказался о прическах игроков сборной

08 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:59
2235
3
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Instagram. Виктор Леоненко

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал Михаила Мудрика, а также высказался о прическах футболистов сине-желтых, в частности, об образе Виктора Цыганкова:

– Кстати, как вам Кабаев, способный на полноценной основе заменить Мудрика, если Михаил будет так невнятно играть в Челси?

– А он что, там играет? О регбисте у нас только и пишут, хотя в Англии его матерят постоянно. Конечно, Кабаев может его заменить. Хотя после вчерашней игры мне вообще никто не нравится в сборной Украины.

– Но хоть что-то положительное заметили для себя во вчерашнем матче?

– У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он уснул в парикмахерской. А может, отращивает себе дреды, как афроамериканцы в НБА. Смотрю, сейчас у всех футболистов виски подстрижены, и это не только у нашей команды. Они что, панками себя почувствовали?, – заявил Леоненко.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Михаил Мудрик Виктор Цыганков
Даниил Агарков Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Archie1991
З Мудрика навість і регбіст такий собі, накачані регбісти його би втоптали у газон, хіба що легкоатлетичний бігунець на 100-400 метрів.  
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+3
Roman Kovalenko
Сподобалася зачіска Циганкова😁в перукарні заснув😂в самого то на голові волосся немає, тільки гніздо для птахів, от завидки й беруть😅 експерД
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+2
Марина Креганець
Скільки лайна ллється з вуст деяких осіб, ви що їбанулися вкрай, яка тобі різниця яка зачіска, шквал агресії, ресентимент, поведінка здеградованої особи, яка не може знайти джерело задоволення, це виключно власні проблеми, високі запити, та розчарування, подальша метаморфоза ненависті і це все на фоні футбольного блять матчу, футболісти скоти? Яке блять моральне право дозволяє тобі бути таким? За таких ідіотів годі й грати. 
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+1
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