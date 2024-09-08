ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал Михаила Мудрика, а также высказался о прическах футболистов сине-желтых, в частности, об образе Виктора Цыганкова:

– Кстати, как вам Кабаев, способный на полноценной основе заменить Мудрика, если Михаил будет так невнятно играть в Челси?

– А он что, там играет? О регбисте у нас только и пишут, хотя в Англии его матерят постоянно. Конечно, Кабаев может его заменить. Хотя после вчерашней игры мне вообще никто не нравится в сборной Украины.

– Но хоть что-то положительное заметили для себя во вчерашнем матче?

– У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он уснул в парикмахерской. А может, отращивает себе дреды, как афроамериканцы в НБА. Смотрю, сейчас у всех футболистов виски подстрижены, и это не только у нашей команды. Они что, панками себя почувствовали?, – заявил Леоненко.