ЛЕОНЕНКО: «Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает!»

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал поражение сине-желтых:

– Виктор Евгеньевич, почему со сборной Албании произошел провал?

– Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает!

Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву нужно искать проблему – почему нет моментов. Если нет моментов, значит игроки у нас не особо хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это вот перекатывание.

Ребров должен помнить, как Барселона возила Динамо в наше время, но даже тогда у нас были моменты. А сейчас – ничего!

Я не собираюсь материть нашу сборную, но Реброву нужно делать выводы и думать, как создавать моменты. Нам нужно либо смелее играть, либо менять футболистов. Возможно, следует играть с двумя нападающими.

А то у нас куча полузащитников, а Судакова, Бражко и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и потому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют.

Говорили-говорили о том, чтобы не повторить результат с Румынией и в итоге 1:2 проиграли, а могли и с большим счетом уступить.

– Кто из игроков уже не тянет уровень сборной и кого Ребров может вызвать, чтобы усилить игру? Может, стоит присмотреться к Гуцуляку, Назаренко, Краснопиру?

– Я в состав не лезу и не собираюсь подсказывать Реброву. Не хочу делать его работу.

– Что скажете о голах во вчерашнем матче?

– С углового нам забили глупый мяч. Мы тоже такой забили, когда вратарь албанцев ошибся. Конопля отличился случайным голом, потому что моментов у нас не было. После замен ударов у нас стало больше, но угрозы они не несли. У албанского вратаря не было таких сейвов, как у Трубина. Что только албанцы не делали, даже пятками играли!

Но мне даже разбирать эту игру неинтересно, потому что за 90 минут мы создали полтора момента, – заявил Леоненко.