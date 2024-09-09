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  4. Лука МОДРИЧ: «Доволен голом, но еще больше – победой»
Лига наций
09 сентября 2024, 11:41 |
157
0

Лука МОДРИЧ: «Доволен голом, но еще больше – победой»

Хавбек сборной Хорватии – о матче против Польши

09 сентября 2024, 11:41 |
157
0
Лука МОДРИЧ: «Доволен голом, но еще больше – победой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от победы 1:0 над Польшей в матче Лиги наций:

«Важны три очка, однозначно. Нам нужна была победа, чтобы обрести уверенность. Мы не выигрывали четыре матча, поэтому крайне важно было победить. Мы должны быть довольны.

Рад, что забил со штрафного – такого давно не было. Да, был гол Словакии, но там мне скорее повезло. Конечно, я доволен, но еще больше – победой».

Ранее Модрич высказался о возможном завершении карьеры.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Польши по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: УЕФА
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