Лука МОДРИЧ: «Доволен голом, но еще больше – победой»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от победы 1:0 над Польшей в матче Лиги наций:

«Важны три очка, однозначно. Нам нужна была победа, чтобы обрести уверенность. Мы не выигрывали четыре матча, поэтому крайне важно было победить. Мы должны быть довольны.

Рад, что забил со штрафного – такого давно не было. Да, был гол Словакии, но там мне скорее повезло. Конечно, я доволен, но еще больше – победой».

Ранее Модрич высказался о возможном завершении карьеры.