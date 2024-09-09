Лука МОДРИЧ: «Доволен голом, но еще больше – победой»
Хавбек сборной Хорватии – о матче против Польши
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от победы 1:0 над Польшей в матче Лиги наций:
«Важны три очка, однозначно. Нам нужна была победа, чтобы обрести уверенность. Мы не выигрывали четыре матча, поэтому крайне важно было победить. Мы должны быть довольны.
Рад, что забил со штрафного – такого давно не было. Да, был гол Словакии, но там мне скорее повезло. Конечно, я доволен, но еще больше – победой».
Ранее Модрич высказался о возможном завершении карьеры.
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