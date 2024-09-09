US Open09 сентября 2024, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:52
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47 лет такого не было. Синнер вошел в историческую компанию мужского тура
Итальянец повторил достижения Коннорса и Виласа
09 сентября 2024, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:52
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Итальянский теннисист Янник Синнер, который 8 сентября выиграл в финале Открытого чемпионата США у американца Тейлора Фритци (6:3, 6:4, 7:5) стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть два своих первых турнира серии Grand Slam в одном сезоне.
Ранее подобного добивались лишь американец Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинец Гильермо Виласа (1977 год).
Напомним, ранее сообщалось, что известно, сколько заработал Янник Синнер победой на US Open и вообще в карьере.
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