Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 47 лет такого не было. Синнер вошел в историческую компанию мужского тура
US Open
09 сентября 2024, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:52
188
0

47 лет такого не было. Синнер вошел в историческую компанию мужского тура

Итальянец повторил достижения Коннорса и Виласа

09 сентября 2024, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:52
188
0
47 лет такого не было. Синнер вошел в историческую компанию мужского тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, который 8 сентября выиграл в финале Открытого чемпионата США у американца Тейлора Фритци (6:3, 6:4, 7:5) стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть два своих первых турнира серии Grand Slam в одном сезоне.

Ранее подобного добивались лишь американец Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинец Гильермо Виласа (1977 год).

Напомним, ранее сообщалось, что известно, сколько заработал Янник Синнер победой на US Open и вообще в карьере.

По теме:
Известно, сколько заработал Синнер победой на US Open и вообще в карьере
Синнер не сдержался после победы на US Open и признался, кому ее посвятил
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Янник Синнер Джимми Коннорс US Open 2024
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией
Футбол | 09 сентября 2024, 01:14 6
Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией
Леоненко назвал украинских звезд, которые подешевеют после игры с Албанией

Известный в прошлом футболист выделил Шапаренко и Судакова

ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
Теннис | 08 сентября 2024, 12:40 0
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open

Джессика Пегула уступила в матче за титул Арине Соболенко

Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Футбол | 08.09.2024, 07:21
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Футбол | 08.09.2024, 16:57
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Футбол | 08.09.2024, 07:01
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 30
Футбол
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
07.09.2024, 01:38
Бокс
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2024, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем