47 лет такого не было. Синнер вошел в историческую компанию мужского тура

Итальянский теннисист Янник Синнер, который 8 сентября выиграл в финале Открытого чемпионата США у американца Тейлора Фритци (6:3, 6:4, 7:5) стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть два своих первых турнира серии Grand Slam в одном сезоне.

Ранее подобного добивались лишь американец Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинец Гильермо Виласа (1977 год).

Напомним, ранее сообщалось, что известно, сколько заработал Янник Синнер победой на US Open и вообще в карьере.