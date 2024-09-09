Известно, сколько заработал Синнер победой на US Open и вообще в карьере

Итальянский теннисист Янник Синнер, который возглавляет мировой рейтинг, стал победителем Открытого чемпионата США 2024, обыграв в финале американца Тейлора Фритца в трех сетах (6:3, 6:4, 7:5).

За титул на кортах Нью-Йорка Синнер заработал 3,6 млн долларов. Теперь призовые Янника за сезон составляют 10,6 млн долларов – он обошел испанца Карлоса Алькараса, у которого по итогам турнира 8,2 млн, и стал лидером сезона.

За карьеру 23-летний уроженец Больцано Янник Синнер заработал 27,6 млн долларов. Он вышел на 16-е место в истории.

Ранее сообщалось, что Синнер не сдержался после победы на US Open и признался, кому ее посвятил.