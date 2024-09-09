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US Open
09 сентября 2024, 01:14 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:20
154
1

Синнер не сдержался после победы на US Open и признался, кому ее посвятил

Итальянец – о завоевании трофея на нью-йоркском мейджоре

09 сентября 2024, 01:14 | Обновлено 09 сентября 2024, 01:20
154
1
Синнер не сдержался после победы на US Open и признался, кому ее посвятил
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, который возглавляет мировой рейтинг, поделился эмоциями от победы над американцем Тейлором Фритцом (№12 ATP) в финале Открытого чемпионата США (6:3, 6:4, 7:5).

«Испытываю облегчение. Ты работаешь ради таких трофеев, ради того, чтобы играть большие матчи на больших стадионах. Я так счастлив, что могу забрать кубок с собой домой. У меня были очень тяжелые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году – против Зверева. Я всегда знал, что этот корт близок мне. Просто старался продолжать свой путь и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы заберем кубок с собой и отпразднуем сегодня вечером.

Последний период моей карьеры был непростым. Я люблю теннис, много тренируюсь ради таких моментов, но и за пределами корта есть жизнь. Я хочу посвятить этот титул своей тете, потому что она нездорова. Не знаю, сколько еще она будет рядом», – признался Синнер после победного финала.

Титул US Open 2024 – 16-й для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй трофей турнира Grand Slam, первый – на US Open. Кроме того, Янник выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

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Янник Синнер Тейлор Фритц US Open 2024
Юрій Остроумов Источник: US Open
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AndiM
Так покорми її тим чим ти закидаєшся,хоч полегшиш її стан. І взагалі це так гидко , прикриватися хворою тіткою, тільки щоб тебе не розпитували про препарати під якими ти граєш.
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