Синнер не сдержался после победы на US Open и признался, кому ее посвятил

Итальянский теннисист Янник Синнер, который возглавляет мировой рейтинг, поделился эмоциями от победы над американцем Тейлором Фритцом (№12 ATP) в финале Открытого чемпионата США (6:3, 6:4, 7:5).

«Испытываю облегчение. Ты работаешь ради таких трофеев, ради того, чтобы играть большие матчи на больших стадионах. Я так счастлив, что могу забрать кубок с собой домой. У меня были очень тяжелые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году – против Зверева. Я всегда знал, что этот корт близок мне. Просто старался продолжать свой путь и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы заберем кубок с собой и отпразднуем сегодня вечером.

Последний период моей карьеры был непростым. Я люблю теннис, много тренируюсь ради таких моментов, но и за пределами корта есть жизнь. Я хочу посвятить этот титул своей тете, потому что она нездорова. Не знаю, сколько еще она будет рядом», – признался Синнер после победного финала.

Титул US Open 2024 – 16-й для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй трофей турнира Grand Slam, первый – на US Open. Кроме того, Янник выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.