Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) выиграл трофей на Открытом чемпионате США 2024 по теннису!

В финале итальянец 23-летний итальянец в трех сетах переиграл американца Тейлора Фритца (АТР 12) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2024. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Тейлор Фритц (США) [12] – 6:3, 6:4, 7:5

В третьем сете Фритц побеждал 5:3 с брейком, но не сумел подать на партию в 10-м гейме.

Это была третья встреча соперников. Синнер выиграл 2-й очный поединок.

Для Янника это второй трофей на уровне Grand Slam. Оба он завоевал в 2024 году. В январе он стал чемпионом на Australian Open.

Синнер завоевал 16-й титул в карьере. Он стал пятым действующим игроком мужского Тура, на счету которого как минимум два Шлема.

Янник – третий теннисист в Открытой эре, который выиграл свои первые два турнира Grand Slam в одном сезоне (Джимми Коннорс, 1974 и Гильермо Вилас, 1977).

Кроме того, Синнер стал первым в истории итальянским теннисистом, которому удалось взять трофей на кортах Нью-Йорка.

Днем ранее на американском мейджоре была определена победительница в женском одиночном разряде. Ею стала Арина Соболенко, которая в финале одолела Джессику Пегулу.

Make it ✌️ Grand Slams for Jannik Sinner pic.twitter.com/FwCsU3AjbZ — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

WELCOME TO BROADWAY SINNEMA 🗽 pic.twitter.com/pxqICtC66J — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

SINNER SINNER US OPEN WINNER‼️ pic.twitter.com/i9AqTVebX7 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024