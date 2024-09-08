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US Open
08 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:18
1152
0

Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин

Янник Синнер в трех сетах переиграл Тейлора Фритца в финале американского мейджора

08 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:18
1152
0
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Тейлор Фритц

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) выиграл трофей на Открытом чемпионате США 2024 по теннису!

В финале итальянец 23-летний итальянец в трех сетах переиграл американца Тейлора Фритца (АТР 12) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2024. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Тейлор Фритц (США) [12] – 6:3, 6:4, 7:5

В третьем сете Фритц побеждал 5:3 с брейком, но не сумел подать на партию в 10-м гейме.

Это была третья встреча соперников. Синнер выиграл 2-й очный поединок.

Для Янника это второй трофей на уровне Grand Slam. Оба он завоевал в 2024 году. В январе он стал чемпионом на Australian Open.

Синнер завоевал 16-й титул в карьере. Он стал пятым действующим игроком мужского Тура, на счету которого как минимум два Шлема.

Янник – третий теннисист в Открытой эре, который выиграл свои первые два турнира Grand Slam в одном сезоне (Джимми Коннорс, 1974 и Гильермо Вилас, 1977).

Кроме того, Синнер стал первым в истории итальянским теннисистом, которому удалось взять трофей на кортах Нью-Йорка.

Днем ранее на американском мейджоре была определена победительница в женском одиночном разряде. Ею стала Арина Соболенко, которая в финале одолела Джессику Пегулу.

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Янник Синнер Тейлор Фритц US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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