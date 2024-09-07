7 сентября сборная Украины по футболу проводит матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проводит в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. После первого тайма счет в матче 0:0.

Матч должен был начаться в 21:45, но в итоге стартовал на несколько минут позже. Поединок задержался из-за проблем с гетрами у форварда сборной Украины Романа Яремчука. На гетрах были видны дыры, главный арбитр матча попросил украинца устранить эту проблему.

ФОТО. Почему матч Украина – Албания начался позже? Виноват Яремчук



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