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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Не имеет смысла говорить о зависимости от Роналду»
Лига наций
09 сентября 2024, 11:08 |
249
0

Роберто МАРТИНЕС: «Не имеет смысла говорить о зависимости от Роналду»

Тренер сборной Португалии – о лидере команды

09 сентября 2024, 11:08 |
249
0
Роберто МАРТИНЕС: «Не имеет смысла говорить о зависимости от Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил влияние Криштиану Роналду на команду после победы 2:1 над Шотландией в Лиге наций:

«Криштиану в хорошей форме. Он сыграл три матча и забил в составе своего клуба. Мы должны защищать всех игроков. Он не может играть два матча подряд по 90 минут. Он должен быть там до конца матча, а не в начале. Мне нравится его преданность делу.

Зависимость от Роналду? Он невероятный игрок. Это не зависимость, он – ценный актив. Перед воротами он имеет решающее значение. Его интеллект к открытым пространствам важен. Говорить о зависимости не имеет смысла».

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Олег Дидух Источник: Eurosport
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