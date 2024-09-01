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  4. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
01 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 01 сентября 2024, 18:55
383
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 01 сентября 2024, 18:55
383
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 3-й тур, 1 сентября

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Луис Диас, 35, 42

(новость обновляется)

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Юнайтед - Ливерпуль видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Луис Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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