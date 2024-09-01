Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25
1 сентября проходит матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 3-й тур, 1 сентября
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Луис Диас, 35, 42
(новость обновляется)
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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