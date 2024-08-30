Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Букмекерские конторы выбрали фаворитов на титул ЛЧ. Главным претендентом на трофей является Манчестер Сити – 3.70.

На второй позиции по версии букмекеров идет Реал Мадрид (4.00), а топ-3 замыкает Арсенал (9.00).

В первой пятерке также находятся Ливерпуль и Бавария – 12.00. Шансы Барселоны, Интера и ПСЖ оцениваются в 15.00. Что касается остальных команд, то их успех котируется выше 30.00.

В Лиге чемпионов 2024/25 Украину будет представлять Шахтер Донецк. Коэффициент на титул горняков составляет 150.00.

Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Версия букмекерских контор: