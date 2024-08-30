Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Наибольшие шансы на титул у Манчестер Сити, на втором месте – Реал Мадрид
29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Букмекерские конторы выбрали фаворитов на титул ЛЧ. Главным претендентом на трофей является Манчестер Сити – 3.70.
На второй позиции по версии букмекеров идет Реал Мадрид (4.00), а топ-3 замыкает Арсенал (9.00).
В первой пятерке также находятся Ливерпуль и Бавария – 12.00. Шансы Барселоны, Интера и ПСЖ оцениваются в 15.00. Что касается остальных команд, то их успех котируется выше 30.00.
В Лиге чемпионов 2024/25 Украину будет представлять Шахтер Донецк. Коэффициент на титул горняков составляет 150.00.
Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Версия букмекерских контор:
- 1. Манчестер Сити – 3.70
- 2. Реал Мадрид – 4.00
- 3. Арсенал – 9.00
- 4–5. Ливерпуль – 12.00
- 4–5. Бавария – 12.00
- 6–8. Барселона – 15.00
- 6–8. Интер – 15.00
- 6–8. ПСЖ – 15.00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Вернидуба ничего не противопоставила соперникам по еврокубковым квалификациям
Тренер хочет, чтобы Виктор играл еще лучше
Пруф того, что крысообразная гнида OtsoCity мало того что строчит свой бред с кучи аккаунтов, так еще и сама в них путается !
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке,
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно...