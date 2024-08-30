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  4. Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 августа 2024, 19:19 |
783
5

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов

Наибольшие шансы на титул у Манчестер Сити, на втором месте – Реал Мадрид

30 августа 2024, 19:19 |
783
5
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Букмекерские конторы выбрали фаворитов на титул ЛЧ. Главным претендентом на трофей является Манчестер Сити – 3.70.

На второй позиции по версии букмекеров идет Реал Мадрид (4.00), а топ-3 замыкает Арсенал (9.00).

В первой пятерке также находятся Ливерпуль и Бавария – 12.00. Шансы Барселоны, Интера и ПСЖ оцениваются в 15.00. Что касается остальных команд, то их успех котируется выше 30.00.

В Лиге чемпионов 2024/25 Украину будет представлять Шахтер Донецк. Коэффициент на титул горняков составляет 150.00.

Кто выиграет трофей Лиги чемпионов? Версия букмекерских контор:

  • 1. Манчестер Сити – 3.70
  • 2. Реал Мадрид – 4.00
  • 3. Арсенал – 9.00
  • 4–5. Ливерпуль – 12.00
  • 4–5. Бавария – 12.00
  • 6–8. Барселона – 15.00
  • 6–8. Интер – 15.00
  • 6–8. ПСЖ – 15.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
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Пруф того, что крысообразная гнида OtsoCity мало того что строчит свой бред с кучи аккаунтов, так еще и сама в них путается !
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0
Citrullus lanatus
Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке,
Если долго по дорожке,
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно...
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0
Pavel_i_CO
Як раз потрапляють до переліку невдах з 25 по 36 місце. Але ордловцям треба думати про Кривбас, який їх чекає у себе вдома)
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0
OtsoCity
не знаю. ну чомусь дуже бісить щур гуньдяївській обісраний fanny. з самого початку. якийсь це щур обісраний суркисів з десятком акаунтів
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0
FunnyCat_____
Закарпатфан, ставь хату , валуйный же коэффициент явно
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