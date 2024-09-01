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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Принимают решения не совсем, скажем, не то, что неразумные...»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 19:44 |
3381
0

ШОВКОВСКИЙ: «Принимают решения не совсем, скажем, не то, что неразумные...»

Главный тренер Динамо прокомментировал победу над ЛНЗ Черкассы в 5-м туре УПЛ

01 сентября 2024, 19:44 |
3381
0
ШОВКОВСКИЙ: «Принимают решения не совсем, скажем, не то, что неразумные...»

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.

После завершения встречи главный тренер бело-синих Александр Шовковский прокомментировал победу своих подопечных:

– Результатом мы довольны, хотя имели возможность для того, чтобы более спокойно завершать игру. Но в целом, с учетом того достаточно насыщенного и изматывающего периода, который у нас был, мы предполагали, что будет такой непростой матч.

Тем более что мы играли с командой, которая довольно удачно стартовала в начале этого сезона – 3 победы в 4 матчах. Поэтому мы понимали, что будет непростая игра, настраивались на непростую игру, готовили команду, но где-то желания не то, что не хватило, а чрезмерное было желание, и не было определенного хладнокровия в некоторых моментах.

Но ребята ответственно отнеслись, и, в принципе, игра была достаточно неплохая, думаю, что болельщикам понравилась.

– Ваша команда создала много моментов и в 1-м, и во 2-м тайме. И во 2-м тайме вы говорили о том, чтобы команда быстро действовала в атаке, но при этом чтобы не передерживали. Вы кричали о том, что они слишком резко отдавали передачу. Чего не хватило в этой последней фазе?

– Вы знаете, говорить очень просто, а выйти на поле и выполнять, когда есть нагрузка, когда усталость у игроков… Они всегда принимают решения не совсем, скажем так, не то, что неразумные, но не совсем по игре, не совсем по ситуации.

Должно быть спокойнее в завершающей стадии, должно быть увереннее при выполнении тех или иных футбольных моментов. Это игра, и, безусловно, нам сегодня, я считаю, немного еще не хватило эмоций, потому что очень много эмоций отдали в последних двух матчах Лиги чемпионов. После этого почти сутки мы добрались домой

Но, опять-таки, понимая все факторы, мы и об этом разговаривали и говорили, что сейчас, когда мотивация будет немного снижена, потому что есть нагрузка, есть усталость, на первый план будет выходить дисциплина, ответственность за свои действия и за действия своих партнеров. по команде.

В желании упрекнуть своих игроков я не могу. Тем более что уже сейчас за очень короткий промежуток времени игроки национальной сборной садятся в автобус и выезжают в направлении границы, ночуют завтра и, если я правильно понимаю, завтра улетают с национальной дружиной готовиться к матчам Лиги наций.

Поэтому очень непростой период, очень большая нагрузка на игроков. С этим поделать ничего мы не можем, и потому мы и говорили о том, что делаем определенную ротацию, даем играть всем, меняем для того, чтобы ребята чувствовали свою нужность команде, были готовы в любой момент выйти на поле, – сказал Шовковский в эфире Football Hub.

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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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