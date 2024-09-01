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  4. КАБАЕВ: «Судьи? Мы же никого не посылаем – можем где-нибудь прикрикнуть»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:15
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КАБАЕВ: «Судьи? Мы же никого не посылаем – можем где-нибудь прикрикнуть»

Полузащитник киевлян прокомментировал победу над ЛНЗ Черкассы в 5-м туре УПЛ (1:0)

01 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 01 сентября 2024, 19:15
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КАБАЕВ: «Судьи? Мы же никого не посылаем – можем где-нибудь прикрикнуть»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.

После завершения встречи полузащитник хозяев Владислав Кабаев прокомментировал победу команды:

– Как оцените игру команды?

– Конечно, есть над чем работать. Но есть победа и с положительным результатом легче живется. Очень хорошо, что вернулись в Киев, в родной город, наших болельщиков. Так что только позитив.

– Удивил ли вас такой уровень сопротивления со стороны футболистов ЛНЗ?

– Мы смотрели их предыдущие матчи, знали, что они одержали три победы в четырех матчах. Многие футболисты поменялись, тренер поменялся, схема поменялась. Хорошие футболисты, старающиеся играть в футбол – с такими соперниками всегда интересно. Так что ничем не удивили, и в дальнейшем желаю им удачи.

– В этом матче было много противоречивых решений арбитра. Как вы можете их прокомментировать?

– С арбитрами даже разговаривать нельзя сейчас, ведь можно получить желтую карточку. Но это все эмоции, мы же никого не посылаем – можем где-нибудь прикрикнуть, но это нормально, мы ведь тоже люди, не работы. Как и судьи. Для нас все закончилось хорошо, и мы на позитиве.

– Насколько недавний выезд в Австрию повлиял на физическую форму команду?

– Не хочу сейчас жаловаться, ведь мы еще в нормальных условиях живем. По себе могу сказать, что чувствую себя как выжатый лимон. Но грех жаловаться – главное, что выиграли, и слава Богу. Если говорить о физическом состоянии, то с этим все хорошо – скорее, не хватало эмоций, свежести. Но ничего ужасного.

Видеообзор матча Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы (1:0)

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Владислав Кабаев Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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