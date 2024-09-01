Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ

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Украинская Премьер-лига. 6 тур

«Динамо» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Ярмоленко, 22, пен

Предупреждения: Рубчинский, 58, Бущан, 86 – Пасич, 5, Салиху, 20, Молло, 50, Топалов, 67, Бойко, 88

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 85), Рубчинский (Буяльский, 60) – Ярмоленко (Брагару, 75), Пихальонок, Кабаев (Волошин, 60) – Ванат (Супряга, 75)

ЛНЗ: Кучеренко – Путря (Наумец, 80), Салиху, Дайко (Олейник, 90+3), Муравский, Пасич (Топалов, 65) – Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили, Яшари – Момо, Молло (Халайла, 65)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского

ДИНАМО - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА