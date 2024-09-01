Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ
Единственный гол в игре забил Ярмоленко с пенальти
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 6 тур
«Динамо» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Ярмоленко, 22, пен
Предупреждения: Рубчинский, 58, Бущан, 86 – Пасич, 5, Салиху, 20, Молло, 50, Топалов, 67, Бойко, 88
«Динамо»: Бущан – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 85), Рубчинский (Буяльский, 60) – Ярмоленко (Брагару, 75), Пихальонок, Кабаев (Волошин, 60) – Ванат (Супряга, 75)
ЛНЗ: Кучеренко – Путря (Наумец, 80), Салиху, Дайко (Олейник, 90+3), Муравский, Пасич (Топалов, 65) – Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили, Яшари – Момо, Молло (Халайла, 65)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского
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Я просто заі пався дивитися і тратити нервові клітини, коли вони створюють, створюють, створюють момент за момент і кожен раз не забивають.
Бісить піста!
Але з перемогою! Чекаємо дива від Кривбасу, але думаю там буде розгром 0:3.
Ну ладно