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Динамо Киев
01.09.2024 15:30 – FT 1 : 0
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 17:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 17:36
743
32

Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ

Единственный гол в игре забил Ярмоленко с пенальти

01 сентября 2024, 17:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 17:36
743
32
Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур

«Динамо» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Ярмоленко, 22, пен

Предупреждения: Рубчинский, 58, Бущан, 86 – Пасич, 5, Салиху, 20, Молло, 50, Топалов, 67, Бойко, 88

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко (Михайленко, 85), Рубчинский (Буяльский, 60) – Ярмоленко (Брагару, 75), Пихальонок, Кабаев (Волошин, 60) – Ванат (Супряга, 75)

ЛНЗ: Кучеренко – Путря (Наумец, 80), Салиху, Дайко (Олейник, 90+3), Муравский, Пасич (Топалов, 65) – Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили, Яшари – Момо, Молло (Халайла, 65)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского

ДИНАМО - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 32
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Gargantua81
23 удара и один гол с пенальти.
надо что то решать с нападением
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+6
Fitness.sports
Всех болельщиков Динамо Киев с победой. Игра забывается, а результат остаётся. Теперь болеем за Кривбасс! 
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+5
BERNARDOS
Реализация это просто тихий ужас для Киева. 
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+3
Олег Мандрівник
Это ДК прыгает с 9 сразу на 3 место, и ещё игра в запасе
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Реалізайія прийде, добре що створюють. Всіх з перемогою!
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+3
FunnyCat_____
C победой, самый титулованный и и популярный клуб Украины!
Вялую игру во втором тайме можно объяснить погодными условиями 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
anachar
Поки не навчаться забивати буде тягомотина в кожній грі!!!
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+2
Remark
Підсумок тут тільки один - з такою реалізацією можна забути про титули, прохід в групі і т.п.
Я просто заі пався дивитися і тратити нервові клітини, коли вони створюють, створюють, створюють момент за момент і кожен раз не забивають.
Бісить піста!
Але з перемогою! Чекаємо дива від Кривбасу, але думаю там буде розгром 0:3.
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+2
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою. Реалізацію треба покращувати, бо шість голів за три матчі УПЛ - малувато, при такій кількості моментів. Далі вболіваємо за Юрія Кротобоя та його Кривбас, в матчі проти іржавої плісняви 
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+1
Frank Piter
А если бы не сомнительный пеналь, то и вовсе 0 было 
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+1
Frank Piter
20 ударов 1 гол - все, что нужно знать о реализации Дырки!  ЛЕ ждет! 
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+1
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_Quantum19_
Суркіс добрячі шуби арбітру зміг завезти. Фоли були однакові з обох боків, але жовті отримували лише гравці ЛНЗ.
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0
Main
1 всего!?
Ну ладно
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0
FunnyCat_____
Я не понимаю, немытые, вы на рекорд идете про проигрышам подряд в УПЛ, вы даже Левый Берег обыграли только благодаря купленному судейке, вы уверены что надо кудахтать именно про ДК сейчас, а не надеятся что судейка в матче с Кривбасом таки согласится взять деньги?
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0
R1d3r
Топ-32 в ЛЕ для динамы с такой реализацией моментов, да и в Европе такие пенальти им давать не будут. ))
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0
Показать Скрыть 3 ответа
KAA28
Впопулярные кое-как вытянули с помощью липового пеналя игру 
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-1
Игорь Плахтий
насіннєвий завод... жодного гола неспроможні забити з гри... про що говорити, яка лч!
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-2
OtsoCity
Хтось дивився, як грало фк гуньдяй суркіса, знову куплений пенальті був!?
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-4
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zelc006
Шуба спрацювала!
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Суддя тепер ставить пенальті вже тільки за самим фактом падіння "динамівців" у своєму карному... Сьогодні знадобилося впасти двічі, аби Шандор пенальті призначив. Скільки падінь буде у наступному матчі?)) Робіть ваші ставки, "динамофани"))).
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-5
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