ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с черкасской командой
1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.
После завершения встречи главный тренер бело-синих Александр Шовковский провел пресс-конференцию:
– Поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой. Был непростой матч. Мы отлично понимали, какая будет игра. Я чувствовал это, скажу прямо. После матчей квалификации Лиги чемпионов и стадии плей-офф, переездов, логистики готовил своих ребят к тому, что будет непростая игра, что будет иметь дело с командой, которая удачно стартовала в нынешнем чемпионате Украины, занимала второе место, в четырех матчах одержала три победы, демонстрировала достаточно интересную игру. Настраивал их на непростой поединок, так и вышло. Хотя мы имели возможности для более удачного окончания наших атак в финальной стадии и спокойнее доводить матч до победы.
– С чем связано отсутствие Шапаренко в сегодняшнем матче?
– К сожалению, у него были определенные проблемы с икроножной мышцей, он очень чувствителен, и в случае перегрузки Николай мог вылететь на месяц. Чтобы не усложнить ситуацию, он сегодня остался вне заявки.
– Когда мы увидим Себальоса на поле?
– Тогда, когда он попадет в стартовый состав или выйдет на замену.
– Сегодня состоялся дебют Валентина Рубчинского, как оцените его игру?
– Он, безусловно, очень интересный игрок, его навыки добавляют нам в игре мобильности в среднем звене. Я доволен его дебютом и тем, как он действовал на поле. Валентин много тренируется с командой, уже начинает отлично чувствовать игроков. Безусловно, всегда есть моменты, которые можно улучшать, но в целом, полагаю, он достаточно хорошо отыграл то время, которое у него было.
– Вы впервые за долгое время провели домашний матч в Киеве. На сегодняшний матч были раскуплены все билеты. Испытывали ли особые эмоции по этому поводу?
– Своими эмоциями я вчера поделился на своей странице в инстаграм, когда написал: «Киев, как я по тебе соскучился». Мы не были дома 52 дня, сначала готовились с командой на сборах в Австрии, потом у нас было турне на матче с «Партизаном», играли в Люблине, Глазго, Зальцбурге. Между этими поединками мы посетили Ровно и Львов. Это был непростой период, связанный с тем, что в нашей стране идет война. Хочу в очередной раз поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам возможность играть в футбол и вообще, чтобы футбол жил в нашей стране.
Повторюсь, мы отлично понимали, какая сегодня будет игра, я говорил об этом ребятам. У тех десяти игроков, которые остаются в команде и не едут в расположение сборных, будет три дня отдыха, а ребятам, которые едут в ряды национальной и молодежной сборных, мы пожелали хорошо выступить и, главное, без травм вернуться в ряды нашей команды.
– Планирует ли «Динамо» проводить домашние матчи во Львове, как это сделал «Шахтер», чтобы облегчить логистику на еврокубковые матчи?
– «Динамо» планирует свои домашние матчи играть в Киеве.
– Продолжаете ли вы поиски нападающего, учитывая, что болельщики в последнее время не очень впечатлены игрой Ваната?
– Поиски не заканчиваются никогда.
События матча
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