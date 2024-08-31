Динамо Киев

В воскресенье, 1 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

«Динамо» перенесло два своих поединка из четырех из-за участия игроков клуба в Олимпийских играх и из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов. В сыгранных матчах команда Шовковского имеет стопроцентный результат. В пятницу киевляне узнали своих соперников в Лиге Европы этого сезона.

ЛНЗ матчей не пропускал и сумел в четырех играх набрать девять очков, победив две львовские команды и «Левый берег» и уступив «Александрии». Последняя игра между клубами закончилась ничьей 1:1, потому как минимум на бумаге нас будет ждать достаточно интересное противостояние «Динамо» с крепким амбициозным коллективом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – ЛНЗ в украинской версии сайта.