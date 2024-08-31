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Премьер-лига
Динамо Киев
01.09.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 20:54 |
265
1

Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

31 августа 2024, 20:54 |
265
1
Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В воскресенье, 1 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

«Динамо» перенесло два своих поединка из четырех из-за участия игроков клуба в Олимпийских играх и из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов. В сыгранных матчах команда Шовковского имеет стопроцентный результат. В пятницу киевляне узнали своих соперников в Лиге Европы этого сезона.

ЛНЗ матчей не пропускал и сумел в четырех играх набрать девять очков, победив две львовские команды и «Левый берег» и уступив «Александрии». Последняя игра между клубами закончилась ничьей 1:1, потому как минимум на бумаге нас будет ждать достаточно интересное противостояние «Динамо» с крепким амбициозным коллективом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – ЛНЗ в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
1 сентября 2024 г. -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Обе забьют 2.01 Сделать ставку
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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Remark
Ставки: Динамо ІТБ2 та ТБ2 загальний в матчі.
Прогноз: Динамо заб'є в першому таймі, тут навіть можна поставити Динамо ІТБ1 в першому таймі. А в матчі очікую ТБ через ОЗ.
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