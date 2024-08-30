Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30 августа в Монако состоялась жеребьевка осеннего этапа ЛЕ
30 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако состоялаось жеребьевка основного раунда Лиги Европы.
36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги Европы.
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Киевское Динамо, вице-чемпион Украины 2023/24, находилось во 3-й корзине при жеребьевке ЛЕ и получило 8 соперников в основном раунде.
Соперниками Динамо стали два клуба из Рима: Лацио и Рома, за которую выступает украинец Артем Довбик.
Также соперниками Динамо будут: Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия)
Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).
В Лиге Европы будет сыграно 8 туров. В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Динамо впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 23 и 30 января 2025 года.
Лига Европы 2024/25
Соперники Динамо
- Из корзины 1 (дома): Лацио (Италия)
- Из корзины 1 (в гостях): Рома (Италия)
- Из корзины 2 (дома): Ференцварош (Венгрия)
- Из корзины 2 (в гостях): Реал Сосьедад (Испания)
- Из корзины 3 (дома): Виктория Пльзень (Чехия)
- Из корзины 3 (в гостях): Галатасарай (Турция)
- Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)
- Из корзины 4 (в гостях): Хоффенхайм (Германия)
Основной раунд. Даты матчей
- 1-й тур: 25–26 сентября 2024 года
- 2-й тур: 3 октября 2024 года
- 3-й тур: 24 октября 2024 года
- 4-й тур: 7 ноября 2024 года
- 5-й тур: 28 ноября 2024 года
- 6-й тур: 12 декабря 2024 года
- 7-й тур: 23 января 2025 года
- 8-й тур: 30 января 2025 года
Полные результаты жеребьевки Лиги Европы
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У киевлян пока ноль в графе побед, а луганская команда ни разу в этом сезоне не играла вничью
Ну хай молодь набереться досвіду)
Я одразу говорив, що в ЛЄ уже легко нікому не буде)
Теж плюс)
Динамо хотело ЛЧ вот они их и практически получили😁
Латвийцы вообще в шоке наверное😂😂
Удачи Киеву!!
Довбык доволен
в матчі Динамо - ЛНЗ
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!