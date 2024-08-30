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Лига Европы
30 августа 2024, 14:41 | Обновлено 30 августа 2024, 14:56
4681
47

Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников

30 августа в Монако состоялась жеребьевка осеннего этапа ЛЕ

30 августа 2024, 14:41 | Обновлено 30 августа 2024, 14:56
4681
47
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако состоялаось жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги Европы.

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Киевское Динамо, вице-чемпион Украины 2023/24, находилось во 3-й корзине при жеребьевке ЛЕ и получило 8 соперников в основном раунде.

Соперниками Динамо стали два клуба из Рима: Лацио и Рома, за которую выступает украинец Артем Довбик.

Также соперниками Динамо будут: Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия)

Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге Европы будет сыграно 8 туров. В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Динамо впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 23 и 30 января 2025 года.

Лига Европы 2024/25

Соперники Динамо

  • Из корзины 1 (дома): Лацио (Италия)
  • Из корзины 1 (в гостях): Рома (Италия)
  • Из корзины 2 (дома): Ференцварош (Венгрия)
  • Из корзины 2 (в гостях): Реал Сосьедад (Испания)
  • Из корзины 3 (дома): Виктория Пльзень (Чехия)
  • Из корзины 3 (в гостях): Галатасарай (Турция)
  • Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)
  • Из корзины 4 (в гостях): Хоффенхайм (Германия)

Основной раунд. Даты матчей

  • 1-й тур: 25–26 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 3 октября 2024 года
  • 3-й тур: 24 октября 2024 года
  • 4-й тур: 7 ноября 2024 года
  • 5-й тур: 28 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 12 декабря 2024 года
  • 7-й тур: 23 января 2025 года
  • 8-й тур: 30 января 2025 года

Полные результаты жеребьевки Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 47
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DaVinci
Жорстко)
Ну хай молодь набереться досвіду)
Я одразу говорив, що в ЛЄ уже легко нікому не буде)
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+6
adidas777
У принципі немає жодної команди сильнішої, ніж Зальцбург.З австрійцями ми два матчі по грі грали, щонайменше на рівних.Тому грати можна і потрібно на перемогу в кожному матчі.
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+5
DaVinci
Зато цікаві матчі можна буде подивитись)
Теж плюс)
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+5
Jugger54
Динамо конкурентно будет выглядеть с каждым, с удовольствием посмотрю на все игры, главное не расслабляться
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+4
DK1961
Нормально. В числе 9-24 команд по итогу будут
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+4
Main
Ох, неплохо
Динамо хотело ЛЧ вот они их и практически получили😁
Латвийцы вообще в шоке наверное😂😂
Удачи Киеву!!
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+3
potemkin78
начало конечно было жёстким: Лацио, Рома, Сосьедад, а потом ничего полегче. норм результат
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+3
Pavel_i_CO
Погано, що з Галатасараєм, Сосьєдадом та Хофенхаймом матчі на виїзді
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+3
Умник
Норм.
Довбык доволен
Ответить
+3
FootFun1
Ну а вообще удачи Динамо, в ТОП 24 вполне реально попасть
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+2
Burevestnik
чи готове Динамо до ЛЄ вирішиться 01.09.2024
в матчі Динамо - ЛНЗ            
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Эсли Шахтер в идеале может 11 очков получить в своей группе то ДК в идеале может выграть все матчи в такой групе (даже от Лацио и Ромы). Терь обьясню почему....Рома в ЛЕ играет хорошо через одну игру. Она например от Славии проиграла 2-0 и даже с Серветтом 1-1 сыграла в прошлом году (ето то что по памяти я помню может еще были подножки у нее)...У Лацио та же фигня. Они от Митюланда 5-1 проиграли. А остальные команды - слабее кроме Сосьедада еще. Разве что с Сосьедададом будет сложно выграть (но и ето возможно в зависимости от того как сосьдедад на игру настроиться и надо ли будет ему напрягаться)
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+2
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Віктор Коробка
Жереб що у Динамо, що в Шахтаря нормальний - могло б бути і краще, але могло бути і гірше. Треба грати і виходити в наступний раунд. Бажаємо українським клубам вдалого виступу. Слава Україні!
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+2
serhiy
Жереб може бути. Так як від Динамо на виграш ЛЄ я не розраховую -треба пробувати набирати очки. Зі всіма можна грати і боротися. А там -час покаже. Ми ротом ЛЧ і ЛЄ не берем.. Поживем побачим.. В УПЛ би без травм і втрат очок.
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+1
Igrok4
Треба вигравати всі домашні матчі, а в гостях вже як вийде 
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+1
adidas777
З Хоффенхаймом дуже не пощастило з 4-го кошика.З італійцями можна грати.
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+1
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nick07
12-14 балів мали б взяти, цього мало б вистачити щоб грати в проміжному раунді
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+1
FunnyCat_____
Интересно подпишут ли такие нападающего на ленточке?
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0
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FunnyCat_____
Мне кажется Сосьедад даже опаснее римских команд выглядит на данный момент!
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0
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FunnyCat_____
Норм жребий! со всеми можно играть, супер топов нет!
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!
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0
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