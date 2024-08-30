Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников

30 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако состоялаось жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги Европы.

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Киевское Динамо, вице-чемпион Украины 2023/24, находилось во 3-й корзине при жеребьевке ЛЕ и получило 8 соперников в основном раунде.

Соперниками Динамо стали два клуба из Рима: Лацио и Рома, за которую выступает украинец Артем Довбик.

Также соперниками Динамо будут: Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия)

Даты матчей будут определены позже и обнародованы 31 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах определены одной жеребьевкой. Перед этим 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге Европы будет сыграно 8 туров. В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Интересно, что Динамо впервые в истории придется играть еврокубковых матчи в январе – последние туры запланированы на 23 и 30 января 2025 года.

Лига Европы 2024/25

Соперники Динамо

Из корзины 1 (дома): Лацио (Италия)

Из корзины 1 (в гостях): Рома (Италия)

Из корзины 2 (дома): Ференцварош (Венгрия)

Из корзины 2 (в гостях): Реал Сосьедад (Испания)

Из корзины 3 (дома): Виктория Пльзень (Чехия)

Из корзины 3 (в гостях): Галатасарай (Турция)

Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)

Из корзины 4 (в гостях): Хоффенхайм (Германия)

Основной раунд. Даты матчей

1-й тур: 25–26 сентября 2024 года

2-й тур: 3 октября 2024 года

3-й тур: 24 октября 2024 года

4-й тур: 7 ноября 2024 года

5-й тур: 28 ноября 2024 года

6-й тур: 12 декабря 2024 года

7-й тур: 23 января 2025 года

8-й тур: 30 января 2025 года

Полные результаты жеребьевки Лиги Европы