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Премьер-лига
Динамо Киев
01.09.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 20:00 | Обновлено 31 августа 2024, 20:11
799
4

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне возвращаются к выступлениям в УПЛ после квалификации ЛЧ

31 августа 2024, 20:00 | Обновлено 31 августа 2024, 20:11
799
4
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» подходит ко встрече, имея в активе 2 победы в двух сыгранных матчах УПЛ. Это 100% показатель набранных очков. Однако в турнирной таблице сезона подопечные Александра Шовковского после 4 туров были восьмыми. Дело в том, что киевляне сыграли меньше всех матчей в нынешней кампании.

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«Динамо» пропускало туры чемпионата из-за выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Там оно, напомним, прошло сербский «Партизан» (6:2, 3:0), справилось с шотландским «Рейнджерс» (1:1, 2:0), но споткнулось о австрийский «РБ Зальцбург» (0:2, 1:1). Как следствие, команда продолжит борьбу в основном турнире Лиги Европы, распрощавшись с мечтой выступить на аналогичной стадии Лиги чемпионов.

Из-за матчей с австрийскими «быками» киевляне были свободны в предыдущем туре УПЛ – их встреча с «Ворсклой» перенесена на 18 сентября. Вот и получается, не было у команды матча в 1-м туре с «Александрией», затем была победа в Ровно над «Вересом» (2:1), а после - во Львове над «Карпатами» (3:1). Это и все встречи подопечных Шовковского в нынешнем национальном чемпионате.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ начал новый сезон в УПЛ на мажорной ноте и сейчас по праву занимает место в лидирующей группе турнирной таблицы.

Стартовали черкасцы с домашней победы над ЛНЗ со счетом 1:0, после чего также на своем поле не смогли укротить «Александрию» и проиграл ей – 0:2.

Затем вновь в родных стенах ЛНЗ добился волевой победы над «Рухом» со счетом 3:1, забив три гола в заключительные 17 минут поединка. А неделю назад черкасцы дома вновь в волевом стиле обыграли «Карпаты» – 2:1.

Уникальность стартового отрезка сезона в исполнении ЛНЗ заключается не только в том, что команда набрала сразу 75% возможных очков (9 из 12), а и в том,что черкасцы все 4 матча провели дома. Предстоящая игра с «Динамо» станет для ЛНЗ первой выездной в нынешнем сезоне. Так что, неудивительно, что сейчас подопечные испанца Андреса Карраско являются единоличными лидерами УПЛ по достижениям на своем поле.

Статистика встреч

«Динамо» и ЛНЗ провели между собой в Украинской Премьер-лиге два поединка – оба в предыдущем сезоне-2023/2024.

В поединке первого круга в Черкассах со счетом 4:2 победили киевляне. А вот встреча второго круга, которая состоялась в столице в апреле этого года, принесла ничью 1:1.

Любопытно, что в столичной встрече соперники обменялись голами уже до перерыва, а во второй половине матча обошлись без взятия ворот друг друга.

Прогноз на противостояние

Киевская команда считается фаворитом матча и обязана этот статус подтвердить. Тем более, что играть она будет в родных стенах, что усиливает котировки на ее вероятный успех. Однако нынешний ЛНЗ далеко не прост и не случайно имеет в активе 3 победы в четырех сыгранных поединках. Так что гости из Черкасс кровь фавориту обязательно попьют и на свой гол наиграют. Но победить, напомним, должно именно «Динамо».

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Брагару, Волошин, Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко – Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Ноникашвили, Тилль, Пасич, Яшари, Авагимян, Молло.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
1 сентября 2024 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Обе забьют 2.01 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
6 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
7 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
8 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
9 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
10 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица

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прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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4-0
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+1
Remark
Тут я думаю все вирішиться вже в першому таймі. 
Будемо вболівати за нового чемпіона України. Тим паче, по грі вони поки кращі за всіх в УПЛ!
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-1
Pavel_i_CO
Рахунок як в матчі команд Ю19 не потрібен). Буде достатньо перемоги Динамо Київ в два-три м'ячі 
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-1
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