Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Киевляне возвращаются к выступлениям в УПЛ после квалификации ЛЧ
В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Динамо
Киевское «Динамо» подходит ко встрече, имея в активе 2 победы в двух сыгранных матчах УПЛ. Это 100% показатель набранных очков. Однако в турнирной таблице сезона подопечные Александра Шовковского после 4 туров были восьмыми. Дело в том, что киевляне сыграли меньше всех матчей в нынешней кампании.
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«Динамо» пропускало туры чемпионата из-за выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Там оно, напомним, прошло сербский «Партизан» (6:2, 3:0), справилось с шотландским «Рейнджерс» (1:1, 2:0), но споткнулось о австрийский «РБ Зальцбург» (0:2, 1:1). Как следствие, команда продолжит борьбу в основном турнире Лиги Европы, распрощавшись с мечтой выступить на аналогичной стадии Лиги чемпионов.
Из-за матчей с австрийскими «быками» киевляне были свободны в предыдущем туре УПЛ – их встреча с «Ворсклой» перенесена на 18 сентября. Вот и получается, не было у команды матча в 1-м туре с «Александрией», затем была победа в Ровно над «Вересом» (2:1), а после - во Львове над «Карпатами» (3:1). Это и все встречи подопечных Шовковского в нынешнем национальном чемпионате.
ЛНЗ
Черкасский клуб ЛНЗ начал новый сезон в УПЛ на мажорной ноте и сейчас по праву занимает место в лидирующей группе турнирной таблицы.
Стартовали черкасцы с домашней победы над ЛНЗ со счетом 1:0, после чего также на своем поле не смогли укротить «Александрию» и проиграл ей – 0:2.
Затем вновь в родных стенах ЛНЗ добился волевой победы над «Рухом» со счетом 3:1, забив три гола в заключительные 17 минут поединка. А неделю назад черкасцы дома вновь в волевом стиле обыграли «Карпаты» – 2:1.
Уникальность стартового отрезка сезона в исполнении ЛНЗ заключается не только в том, что команда набрала сразу 75% возможных очков (9 из 12), а и в том,что черкасцы все 4 матча провели дома. Предстоящая игра с «Динамо» станет для ЛНЗ первой выездной в нынешнем сезоне. Так что, неудивительно, что сейчас подопечные испанца Андреса Карраско являются единоличными лидерами УПЛ по достижениям на своем поле.
Статистика встреч
«Динамо» и ЛНЗ провели между собой в Украинской Премьер-лиге два поединка – оба в предыдущем сезоне-2023/2024.
В поединке первого круга в Черкассах со счетом 4:2 победили киевляне. А вот встреча второго круга, которая состоялась в столице в апреле этого года, принесла ничью 1:1.
Любопытно, что в столичной встрече соперники обменялись голами уже до перерыва, а во второй половине матча обошлись без взятия ворот друг друга.
Прогноз на противостояние
Киевская команда считается фаворитом матча и обязана этот статус подтвердить. Тем более, что играть она будет в родных стенах, что усиливает котировки на ее вероятный успех. Однако нынешний ЛНЗ далеко не прост и не случайно имеет в активе 3 победы в четырех сыгранных поединках. Так что гости из Черкасс кровь фавориту обязательно попьют и на свой гол наиграют. Но победить, напомним, должно именно «Динамо».
Ориентировочные составы:
Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Брагару, Волошин, Ванат.
ЛНЗ: Кучеренко – Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Ноникашвили, Тилль, Пасич, Яшари, Авагимян, Молло.
15:30
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|9
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|10
|Карпаты Львов
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
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