В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» подходит ко встрече, имея в активе 2 победы в двух сыгранных матчах УПЛ. Это 100% показатель набранных очков. Однако в турнирной таблице сезона подопечные Александра Шовковского после 4 туров были восьмыми. Дело в том, что киевляне сыграли меньше всех матчей в нынешней кампании.

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«Динамо» пропускало туры чемпионата из-за выступлений в квалификации Лиги чемпионов. Там оно, напомним, прошло сербский «Партизан» (6:2, 3:0), справилось с шотландским «Рейнджерс» (1:1, 2:0), но споткнулось о австрийский «РБ Зальцбург» (0:2, 1:1). Как следствие, команда продолжит борьбу в основном турнире Лиги Европы, распрощавшись с мечтой выступить на аналогичной стадии Лиги чемпионов.

Из-за матчей с австрийскими «быками» киевляне были свободны в предыдущем туре УПЛ – их встреча с «Ворсклой» перенесена на 18 сентября. Вот и получается, не было у команды матча в 1-м туре с «Александрией», затем была победа в Ровно над «Вересом» (2:1), а после - во Львове над «Карпатами» (3:1). Это и все встречи подопечных Шовковского в нынешнем национальном чемпионате.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ начал новый сезон в УПЛ на мажорной ноте и сейчас по праву занимает место в лидирующей группе турнирной таблицы.

Стартовали черкасцы с домашней победы над ЛНЗ со счетом 1:0, после чего также на своем поле не смогли укротить «Александрию» и проиграл ей – 0:2.

Затем вновь в родных стенах ЛНЗ добился волевой победы над «Рухом» со счетом 3:1, забив три гола в заключительные 17 минут поединка. А неделю назад черкасцы дома вновь в волевом стиле обыграли «Карпаты» – 2:1.

Уникальность стартового отрезка сезона в исполнении ЛНЗ заключается не только в том, что команда набрала сразу 75% возможных очков (9 из 12), а и в том,что черкасцы все 4 матча провели дома. Предстоящая игра с «Динамо» станет для ЛНЗ первой выездной в нынешнем сезоне. Так что, неудивительно, что сейчас подопечные испанца Андреса Карраско являются единоличными лидерами УПЛ по достижениям на своем поле.

Статистика встреч

«Динамо» и ЛНЗ провели между собой в Украинской Премьер-лиге два поединка – оба в предыдущем сезоне-2023/2024.

В поединке первого круга в Черкассах со счетом 4:2 победили киевляне. А вот встреча второго круга, которая состоялась в столице в апреле этого года, принесла ничью 1:1.

Любопытно, что в столичной встрече соперники обменялись голами уже до перерыва, а во второй половине матча обошлись без взятия ворот друг друга.

Прогноз на противостояние

Киевская команда считается фаворитом матча и обязана этот статус подтвердить. Тем более, что играть она будет в родных стенах, что усиливает котировки на ее вероятный успех. Однако нынешний ЛНЗ далеко не прост и не случайно имеет в активе 3 победы в четырех сыгранных поединках. Так что гости из Черкасс кровь фавориту обязательно попьют и на свой гол наиграют. Но победить, напомним, должно именно «Динамо».

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Брагару, Волошин, Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко – Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Ноникашвили, Тилль, Пасич, Яшари, Авагимян, Молло.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Обе забьют 2.01 Сделать ставку