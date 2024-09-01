Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и отмененный мяч Ярмоленко. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Динамо Киев
01.09.2024 15:30 – FT 1 : 0
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 17:39 |
2854
0

Динамо – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и отмененный мяч Ярмоленко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 17:39 |
2854
0
Динамо – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и отмененный мяч Ярмоленко. Видео гола и обзор
ФК Динамо Киев

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:0

Гол: Ярмоленко, 23 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ярмоленко, 23 мин.

События матча

22’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
По теме:
Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ
Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
Обнародованы стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер
Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»
Футбол | 01 сентября 2024, 09:52 12
АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»
АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины – о том, что на россии его обвиняют в терроризме

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01 сентября 2024, 17:01 1
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву

Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Футбол | 01.09.2024, 01:14
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Звездного украинца хотели купить клубы АПЛ. Почему переход не состоялся?
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 31.08.2024, 17:33
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01.09.2024, 08:24
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 14
Футбол
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 23
Теннис
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем