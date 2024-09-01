1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.

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УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:0

Гол: Ярмоленко, 23 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ярмоленко, 23 мин.