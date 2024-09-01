01.09.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 17:39 |
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Динамо – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и отмененный мяч Ярмоленко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2024/25
01 сентября 2024, 17:39 |
2854
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1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киелян.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:0
Гол: Ярмоленко, 23 (пен.)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ярмоленко, 23 мин.
События матча
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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