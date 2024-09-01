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  4. ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 16:36 |
4485
5

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко

Владислав Ванат оказался вне игры во время атаки киевлян в матче против ЛНЗ Черкассы

01 сентября 2024, 16:36 |
4485
5
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Хозяев на 23-й минуте вперед вывел Андрей Ярмоленко. Андрей реализовал пенальти.

Уже на 26-й Ярмоленко якобы оформил дубль. Владислав Ванат получил пас вразрез, выбежал на голкипера, Кучеренко в шпагате отразил удар, но прямо на ногу Ярмоленко, который поразил пустые ворота. Однако вмешался VAR и нашел офсайд во время передачи на Владислава.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко

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фото офсайд (вне игры) Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
АХАХАХХАХА а где такой кадр с матча Левый Берег -Шахтер?
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+4
FunnyCat_____
https://postimg.cc/sMXzYqhw
Ссылочка на кадр с матча ЛБ - Шахтер
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+1
Gargantua81
ничего там четкого, но будем верить ВАР
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+1
ALKOSruLKA
Ярмола стоїть 2ма ногами, а захисник ледь дотягується до тієї лінії кінчиком носка.... офсайд очевидний, але в залежності від вподобань - кожен побачить своє...
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-1
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