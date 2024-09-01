ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Владислав Ванат оказался вне игры во время атаки киевлян в матче против ЛНЗ Черкассы
1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Хозяев на 23-й минуте вперед вывел Андрей Ярмоленко. Андрей реализовал пенальти.
Уже на 26-й Ярмоленко якобы оформил дубль. Владислав Ванат получил пас вразрез, выбежал на голкипера, Кучеренко в шпагате отразил удар, но прямо на ногу Ярмоленко, который поразил пустые ворота. Однако вмешался VAR и нашел офсайд во время передачи на Владислава.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды неудачно начали новый сезон. К тому же, криворожцы уже вылетели из еврокубков
Тимоти Брэдли считает, что победу снова одержит украинец
Ссылочка на кадр с матча ЛБ - Шахтер