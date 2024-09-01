1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Хозяев на 23-й минуте вперед вывел Андрей Ярмоленко. Андрей реализовал пенальти.

Уже на 26-й Ярмоленко якобы оформил дубль. Владислав Ванат получил пас вразрез, выбежал на голкипера, Кучеренко в шпагате отразил удар, но прямо на ногу Ярмоленко, который поразил пустые ворота. Однако вмешался VAR и нашел офсайд во время передачи на Владислава.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко