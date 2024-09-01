ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ
Андрей реализовал 11-метровый на 23-й минуте в поединке 5-го тура УПЛ 2024/25
1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 23-й минуте Андрей Ярмоленко вывел киевлян вперед после того, как реализовал пенальти.
Изначально рефери назначил 11-метровый из-за того, что Ноникашвили отобрал мяч у Ваната в подкате, но затем сбил Пихаленка. Но после проверки VAR желтую Ноникашвили отменили, сбивал Александра не он, а Салиху.
❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ
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