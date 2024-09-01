Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:32
2620
0

ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ

Андрей реализовал 11-метровый на 23-й минуте в поединке 5-го тура УПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:32
2620
0
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 23-й минуте Андрей Ярмоленко вывел киевлян вперед после того, как реализовал пенальти.

Изначально рефери назначил 11-метровый из-за того, что Ноникашвили отобрал мяч у Ваната в подкате, но затем сбил Пихаленка. Но после проверки VAR желтую Ноникашвили отменили, сбивал Александра не он, а Салиху.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ

По теме:
Динамо – ЛНЗ – 1:0. Пенальти и отмененный мяч Ярмоленко. Видео гола и обзор
Отличился ветеран. Динамо минимально одолело ЛНЗ
Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ пенальти Хайдин Салиху Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Теннис | 01 сентября 2024, 08:48 1
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин

Суббота в Нью-Йорке прошла без неожиданностей

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Футбол | 01 сентября 2024, 16:36 3
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко

Владислав Ванат оказался вне игры во время атаки киевлян в матче против ЛНЗ Черкассы

Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01.09.2024, 08:24
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 31.08.2024, 17:33
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
Теннис | 01.09.2024, 11:57
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 43
Футбол
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
30.08.2024, 23:59
Другие виды
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
31.08.2024, 18:37 25
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем