1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 23-й минуте Андрей Ярмоленко вывел киевлян вперед после того, как реализовал пенальти.

Изначально рефери назначил 11-метровый из-за того, что Ноникашвили отобрал мяч у Ваната в подкате, но затем сбил Пихаленка. Но после проверки VAR желтую Ноникашвили отменили, сбивал Александра не он, а Салиху.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Ярмоленко забил за Динамо в матче с ЛНЗ