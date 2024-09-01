В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 стартовал матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Обслуживает матч арбитр Денис Шурман из Киева.

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На 50-й минуте матч был прерван. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. «Горняки» пока побеждают 1:0. Забил Тарас Степаненко.