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  4. ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
US Open
01 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:58
934
2

ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась

Ига неприятно удивилась

01 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:58
934
2
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в третьем раунде «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 6:2.

В начале второго сета Павлюченкова пробила мячом прямо в Свёнтек во время обмена ударами у сетки, после чего демонстративно отвернулась, даже не извинившись.

В следующем раунде Свёнтек сразится с еще одной «нейтралкой» Людмилой Самсоновой.

Польская теннисистка брала титул на кортах US Open два года назад.

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Ига Свёнтек видео Анастасия Павлюченкова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
це ж кацапи, вони не навчені елементарним правилам етики
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+4
Vitalik_Medvid
Іга занадто вихована, щоб розуміти поведінку кацапського бидла. Хоча насправді нічого дивного у такій поведінці орчихи нема - це їхній рівень розвитку і виховання 
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+1
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