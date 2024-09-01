US Open01 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:58
934
2
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
Ига неприятно удивилась
01 сентября 2024, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:58
934
2
Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в третьем раунде «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 6:2.
В начале второго сета Павлюченкова пробила мячом прямо в Свёнтек во время обмена ударами у сетки, после чего демонстративно отвернулась, даже не извинившись.
В следующем раунде Свёнтек сразится с еще одной «нейтралкой» Людмилой Самсоновой.
Польская теннисистка брала титул на кортах US Open два года назад.
September 1, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2024, 07:16 6
Первое место в рейтинге занял легендарный бразилец Гарринча
Теннис | 01 сентября 2024, 08:48 1
Суббота в Нью-Йорке прошла без неожиданностей
Футбол | 01.09.2024, 07:00
Футбол | 01.09.2024, 07:55
Футбол | 01.09.2024, 08:24
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
це ж кацапи, вони не навчені елементарним правилам етики
Іга занадто вихована, щоб розуміти поведінку кацапського бидла. Хоча насправді нічого дивного у такій поведінці орчихи нема - це їхній рівень розвитку і виховання
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2024, 19:51 4
30.08.2024, 20:32 2
30.08.2024, 12:12 13
31.08.2024, 08:12
31.08.2024, 11:20 5
30.08.2024, 22:59 38
30.08.2024, 14:41 265
30.08.2024, 17:10 2