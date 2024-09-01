ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в третьем раунде «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову – 6:4, 6:2.

В начале второго сета Павлюченкова пробила мячом прямо в Свёнтек во время обмена ударами у сетки, после чего демонстративно отвернулась, даже не извинившись.

В следующем раунде Свёнтек сразится с еще одной «нейтралкой» Людмилой Самсоновой.

Польская теннисистка брала титул на кортах US Open два года назад.