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  4. Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 19:52 |
6383
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Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо

Шапаренко получил травму икроножной мышцы 

01 сентября 2024, 19:52 |
6383
1
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Участие в этом матче не принял лидер «Динамо» Николай Шапаренко. Тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что украинец имеет повреждения.

«У него вопрос относительно икроножной мышцы. Мы приберегли его, чтобы он не усложнил то, что у него есть. Потому что это такая очень тонкая материя. Если он получит травму, то может вылететь и на месяцы. Мы перестраховались», – сказал Шовковский.

Напомним, сборная Украины по футболу, за которую играет Шапаренко, проведет матчи Лиги наций с Албанией и Чехией 7 и 10 сентября.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ травма Николай Шапаренко Александр Шовковский сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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