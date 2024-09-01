Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо

1 сентября прошел матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Участие в этом матче не принял лидер «Динамо» Николай Шапаренко. Тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что украинец имеет повреждения.

«У него вопрос относительно икроножной мышцы. Мы приберегли его, чтобы он не усложнил то, что у него есть. Потому что это такая очень тонкая материя. Если он получит травму, то может вылететь и на месяцы. Мы перестраховались», – сказал Шовковский.

Напомним, сборная Украины по футболу, за которую играет Шапаренко, проведет матчи Лиги наций с Албанией и Чехией 7 и 10 сентября.