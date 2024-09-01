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Манчестер Юнайтед
01.09.2024 18:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
01 сентября 2024, 03:56 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:02
36
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву

01 сентября 2024, 03:56 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:02
36
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября на «Олд Траффорд» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда кое-как свела оценки за прошлый сезон к удовлетворительно, хотя бы на три с минусом, за счет победы в финале кубка Англии. При этом летом тен Хаг, что чуть не лишился поста, получил новичков, и это явно его футболисты: голландцы Де Лигт и Зиркзее и Мазрауи, что, мягко говоря, не чужой для Аякса, где Эрик сделал себе имя. Но только начались официальные поединки, и снова начали копиться претензии и к наставнику, и к красным дьяволам в целом. Да, они могли и выиграть снова у Манчестер Сити, теперь уже в Суперкубке, но в итоге горожане, что диктовали игру, выиграли серию пенальти. Вырвав победу над Фулхэмом из-за позднего гола, потом фаворит проиграл Брайтону. Причем герой победы над дачниками, Зиркзее, комично спас чаек от гола, что переломил бы игру в пользу МЮ окончательно. А в концовке Жоао Педро оформил 2:1 в пользу Альбиона.

Ливерпуль

Клуб, с одной стороны, закончил настоящую, большую и славную эпоху - Клопп, как и анонсировал еще за несколько месяцев, ушел с поста, который занимал много лет и на котором собрал практически все возможные трофеи. И для Слота, его преемника, нынешние недели - фактически полноценное знакомство с футбольным Туманным Альбионом. Но, с другой стороны, состав красных поменялся мало. Ушли те, кто и так не играл (Адриан и Тиаго), или молодежь, что не пробивалась в основную обойму (Кумас, Фабио Карвальо, Бобби Кларк, ван ден Берг). При этом толком никого и не купив! Стабильный состав мерсисайдцев начал с уверенной, 2:0, победы на поле новичка, Ипсвича. И повторив этот победный итог и с Брентфордом.

Статистика личных встреч

После 7:0 в пользу красных в марте прошлого года клубы трижды заканчивали вничью в основное время. Хотя в кубке МЮ все-таки прошли старого соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в МЮ. Слот стартовал уверенно, рискнем поставить, что он обыграет тен Хага на выезде (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
1 сентября 2024 -
18:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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