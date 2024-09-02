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01.09.2024 18:00 – FT 0 : 3
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02 сентября 2024, 01:33 | Обновлено 02 сентября 2024, 01:39
98
0

Тен Хаг рассказал, в чем был МЮ хорошо при разгроме 0:3 от Ливерпуля

Тренер – о неудаче подопечных

02 сентября 2024, 01:33 | Обновлено 02 сентября 2024, 01:39
98
0
Тен Хаг рассказал, в чем был МЮ хорошо при разгроме 0:3 от Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил поражение команды в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

«Думаю, первые полчаса прошли нормально. Мы допустили ошибку в организации обороны и пропустили непозволительный гол, но оставались в игре. Встреча была равной, и у нас была отличная структура в построении игры, но затем мы допустили большую ошибку, и, учитывая качество «Ливерпуля», они воспользовались этим. Они так хорошо использовали свои шансы.

Мы должны передать комплименты «Ливерпулю», но, конечно, мы недовольны собой. Я очень разочарован, особенно когда проигрываешь «Ливерпулю» со счетом 0:3», – заявил 54-летний тен Хаг.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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