1 сентября прошел матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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Поединок состоялся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

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АПЛ 2024/25. 3-й тур, 1 сентября

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3

Голы: Луис Диас, 35, 42, Салах, 65

Видеообзор матча ожидается...

Видеозапись матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль