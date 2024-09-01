Ман Юнайтед – Ливерпуль – 0:3. Фараон Салах и дубль Диаса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25
1 сентября прошел матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
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Поединок состоялся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.
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АПЛ 2024/25. 3-й тур, 1 сентября
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3
Голы: Луис Диас, 35, 42, Салах, 65
Видеообзор матча ожидается...
Видеозапись матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
События матча
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