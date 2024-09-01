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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.09.2024 18:00 – FT 0 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 сентября 2024, 20:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:09
1068
0

Ман Юнайтед – Ливерпуль – 0:3. Фараон Салах и дубль Диаса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 20:08 | Обновлено 01 сентября 2024, 20:09
1068
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 0:3. Фараон Салах и дубль Диаса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября прошел матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 3-й тур, 1 сентября

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:3

Голы: Луис Диас, 35, 42, Салах, 65

Видеообзор матча ожидается...

Видеозапись матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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