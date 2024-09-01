Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 18:00.
Команда Эрика тен Хага начала сезон с поражения в дерби за Суперкубок Англии и впоследствии также мало чем могла порадовать своих болельщиков. Однако против «Ливерпуля» у «Манчестер Юнайтед» поединки относятся к особой категории, поэтому в каком бы команда не находилась состоянии, халатного отношения ей не простят. При Юргене Клоппе «красные» часто выигрывали эти дуэли, а какую историю начнет писать Арне Слот?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16
|Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
18:00
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