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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.09.2024 18:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 сентября 2024, 01:46 |
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги

01 сентября 2024, 01:46 |
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 18:00.

Команда Эрика тен Хага начала сезон с поражения в дерби за Суперкубок Англии и впоследствии также мало чем могла порадовать своих болельщиков. Однако против «Ливерпуля» у «Манчестер Юнайтед» поединки относятся к особой категории, поэтому в каком бы команда не находилась состоянии, халатного отношения ей не простят. При Юргене Клоппе «красные» часто выигрывали эти дуэли, а какую историю начнет писать Арне Слот?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9 - 2 9
2 Брайтон 3 2 1 0 6 - 2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5 - 1 7
4 Ливерпуль 2 2 0 0 4 - 0 6
5 Брентфорд 3 2 0 1 5 - 4 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 4 - 4 6
7 Борнмут 3 1 2 0 5 - 4 5
8 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3 - 2 5
9 Тоттенхэм 2 1 1 0 5 - 1 4
10 Ньюкасл 2 1 1 0 2 - 1 4
11 Фулхэм 3 1 1 1 3 - 3 4
12 Челси 2 1 0 1 6 - 4 3
13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
14 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 5 3
15 Лестер 3 0 1 2 3 - 5 1
16 Ипсвич Таун 3 0 1 2 2 - 7 1
17 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3 - 9 1
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1 - 4 0
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1 - 5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2 - 10 0
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
1 сентября 2024 -
18:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.88 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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