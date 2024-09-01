В воскресенье, 1-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 18:00.

Команда Эрика тен Хага начала сезон с поражения в дерби за Суперкубок Англии и впоследствии также мало чем могла порадовать своих болельщиков. Однако против «Ливерпуля» у «Манчестер Юнайтед» поединки относятся к особой категории, поэтому в каком бы команда не находилась состоянии, халатного отношения ей не простят. При Юргене Клоппе «красные» часто выигрывали эти дуэли, а какую историю начнет писать Арне Слот?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9 - 2 9 2 Брайтон 3 2 1 0 6 - 2 7 3 Арсенал 3 2 1 0 5 - 1 7 4 Ливерпуль 2 2 0 0 4 - 0 6 5 Брентфорд 3 2 0 1 5 - 4 6 6 Астон Вилла 3 2 0 1 4 - 4 6 7 Борнмут 3 1 2 0 5 - 4 5 8 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3 - 2 5 9 Тоттенхэм 2 1 1 0 5 - 1 4 10 Ньюкасл 2 1 1 0 2 - 1 4 11 Фулхэм 3 1 1 1 3 - 3 4 12 Челси 2 1 0 1 6 - 4 3 13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3 14 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 5 3 15 Лестер 3 0 1 2 3 - 5 1 16 Ипсвич Таун 3 0 1 2 2 - 7 1 17 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3 - 9 1 18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1 - 4 0 19 Саутгемптон 3 0 0 3 1 - 5 0 20 Эвертон 3 0 0 3 2 - 10 0 Полная таблица