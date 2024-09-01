Дерби без огня. Ливерпуль разбил Ман Юнайтед на Олд Траффорд

Мировой клубный футбол уже совсем скоро перейдет в режим международных противостояний, поэтому просто нельзя было завершить первый клубный этап нового сезона без громкого противостояния. Английская Премьер-лига? Да куда же без ее еженедельных громких афиш в этом плане. А на этот раз вообще главное событие было с чрезвычайным историческим контекстом – Северо-западное дерби, или же извечное противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Впервые в своей карьере нидерландский специалист Арне Слот привез «красных» на легендарный «Олд Траффорд», до этого не имея за плечами ни одного пропущенного мяча и потерянного очка в предыдущих двух поединках нового сезона. А встречал его на этой арене старый знакомый Эрик тен Гаг, который уже побит опытом прошлых кампаний, да и в этом розыгрыше «Красные дьяволы» уже успели проиграть «Брайтону» неделю назад (1:2).

Первый тайм этого принципиального противостояния стал символическим финишем карьеры на высоком уровне одного очень известного исполнителя – полузащитника хозяев Каземиро. Потому что столько ошибаться на своей половине, сколько это делал бразилец, в подобной встрече просто запрещено. И если сначала «Ливерпуль» как-то неохотно реагировал на ошибки соперников, то впоследствии начал наказывать.

«Манчестер Юнайтед», при относительно невысоком темпе матча в целом, пропустил дважды незадолго до наступления перерыва. Сначала пас Каземиро на левый фланг обороны перехватил Гравенберх, после чего продолжил контратаку справа на Салаха, тот подал на дальнюю штангу, а Диас завершил ударом головой. А уже на 42 минуте тот же колумбиец самостоятельно забрал мяч у опорника «Юнайтед», отдал его тому самому Салаху, а затем пошел замыкать обратный пас в центр штрафной. И как на это должен был реагировать тен Гаг?

Заменой Каземиро в перерыве – это очевидно. Появился на поле при этом вообще юный дебютант Кольер, поэтому здесь уже такое дело – или выстрелит, или нет. И едва молодой паренек в первой же атаке не сделал голевой пас на Зиркзе, однако ударам нидерландского форварда в этот вечер качественно противостоял Алиссон, а если не бразильский вратарь, то сам новичок «Юнайтед» не попадал по мячу в голевых ситуациях.

Однако появление Кольера так и не решило главного вопроса – его команда продолжила ошибаться на своей половине и ни к чему, кроме как к очередным пропущенным мячам, это привести не могло. К счастью, для тен Гага, соперники были очень милосердными, поэтому Салах использовал еще одну контратаку и на этом футболисты Слота сбавили обороты.

После международного перерыва «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Саутгемптона», а «Ливерпуль» будет принимать «Ноттингем Форест».

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:3

Голы: Диас, 35, 42, Салах, 56

Предупреждения: Зиркзе, 23, Мартинес, 40, де Лигт, 65 – ван Дейк, 56

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Далот, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 69), Мазрауи – Мейну, Каземиро (Кольер, 46) – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Диалло, 69) – Зиркзе (Эриксен, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон (Цимикас, 83), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Брэдли, 76) – Мак Аллистер, Гравенберх – Диас (Гакпо, 65), Собослаи, Салах – Жота (Нуньес, 75).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 8 (4) – 8 (3)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 0 – 2.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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