ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера стал жертвой вооруженного ограбления

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Давид Нерес, который нынешним летом перешел из «Бенфики» в «Наполи», стал жертвой вооруженного ограбления.

Это произошло сегодня ночью. Нерес вместе с женой возвращался домой после победного матча против «Пармы». Их автомобиль остановили двое грабителей на мотоцикле.

Угрожая пистолетом, они разбили окна в автомобиле и вынудили Нереса отдать драгоценные часы, после чего скрылись с места преступления. 27-летний бразилец подал заявление в полицию, которая сейчас проводит расследование.