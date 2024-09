ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера стал жертвой вооруженного ограбления

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Давид Нерес, который нынешним летом перешел из «Бенфики» в «Наполи», стал жертвой вооруженного ограбления.

Это произошло сегодня ночью. Нерес вместе с женой возвращался домой после победного матча против «Пармы». Их автомобиль остановили двое грабителей на мотоцикле.

Угрожая пистолетом, они разбили окна в автомобиле и вынудили Нереса отдать драгоценные часы, после чего скрылись с места преступления. 27-летний бразилец подал заявление в полицию, которая сейчас проводит расследование.

Following the game against Parma, Napoli's David Neres was confronted by two men on a motorcycle who smashed his car and robbed him at gunpoint.



Thankfully, David was not physically harmed and made it back to the hotel safely with his family. 🙏🏻



