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  4. ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера стал жертвой вооруженного ограбления
Италия
01 сентября 2024, 14:40 |
1039
0

ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера стал жертвой вооруженного ограбления

Неприятное начало карьеры Давида Нереса в «Наполи»

01 сентября 2024, 14:40 |
1039
0
ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера стал жертвой вооруженного ограбления
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Давид Нерес, который нынешним летом перешел из «Бенфики» в «Наполи», стал жертвой вооруженного ограбления.

Это произошло сегодня ночью. Нерес вместе с женой возвращался домой после победного матча против «Пармы». Их автомобиль остановили двое грабителей на мотоцикле.

Угрожая пистолетом, они разбили окна в автомобиле и вынудили Нереса отдать драгоценные часы, после чего скрылись с места преступления. 27-летний бразилец подал заявление в полицию, которая сейчас проводит расследование.

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Давид Нерес Наполи видео ограбление
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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